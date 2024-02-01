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Сколько надо обниматься: врач рассказал, как объятия влияют на самочувствие

Елизавета Бельмас
1 февраля 2024, 18:19
Главред расскажет, какое количество объятий может повлиять на самоощущение человека.
Врач рассказал, как объятия влияют на самочувствие
Врач рассказал, как объятия влияют на самочувствие / коллаж: Главред, фото: скриншот, instagram photo.medvid

Мало кто знает, что объятия - необходимы для любого человека. Это простое действие способно влиять на жизнь человека, а особенно - ребенка. Мы расскажем, сколько поцелуев и объятий нужно в день человеку для хорошего самочувствия.

Как часто нужно обниматься

Врач Юрий Габорец в своем блоге в ТикТок рассказал, как объятия могут влиять на человека. По его словам, во время объятий в человеческом мозге выделяется гормон счастья. По этому врач советует обниматься, как только человек чувствует, что этого гормона становится меньше. Также, по словам Габорца, особенно важно обнимать детей. Во время объятий у ребенка вырабатывается ощущение защищенности, а вот у родных и любимых - ощущение, что их ценят.

Сколько надо обниматься

Эксперт утверждает, что обнимать человека необходимо до того момента, пока вас не отпустят. Лучше всего это делать тогда, когда вы чувствуете, что человеку не хватает вашего внимания. Также обниматься стоит утром после пробуждения и когда провожаете друг друга на работу или учебу. А вот детей обязательно обнимать перед сном.

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Также врач рассказал, что от объятий может снижаться давление, улучшаться иммунитет и снижаться тревожность.Помимо прочего, объятия способны улучшать настроение и сон, а следственно - давать силы для счастливой жизни.

Смотрите видео о том, как часто нужно обниматься:

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