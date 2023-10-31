Сколько в день можно есть чеснока: ответ врача поразит вас наповал

Что будет если употреблять чеснок каждый день? Главред выяснил, какие положительные и отрицательные последствия лечения чесноком.

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Сколько в день можно есть чеснока - врач предупредила о последствиях / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

Чеснок является очень распространенным в Украине. Его используют как приправу для многих блюд, при консервации овощей и даже употребляют как закуску. Несмотря на свой особый вкус и запах, который могут отпугнуть, этот продукт имеет большое количество поклонников. Ежедневное употребление зубчика чеснока натощак может иметь как положительные, так и отрицательные последствия для организма. Вот некоторые аспекты, которые стоит учитывать:

Положительные аспекты:

Здоровье сердца: Чеснок содержит алицин, соединение, которое может помочь снизить уровень холестерина и кровяное давление, что полезно для сердечно-сосудистой системы.

Антиоксиданты: Чеснок содержит антиоксиданты, которые помогают в борьбе со свободными радикалами и предотвращают окислительные процессы в организме.

Укрепление иммунной системы: Употребление чеснока может поддерживать иммунную систему и делать организм более устойчивым к инфекциям и заболеваниям.

Негативные аспекты:

Вред для пищеварительной системы:

Плохой запах из рта:

Эксперт по здоровому питанию Лора Филипова в эфире "Сніданку з 1+1"тоже хвалит чеснок. И все же советует знать меру.

"Нескольких зубчиков в день вполне достаточно. Регулярное употребление чеснока помогает блокировать развитие онкоклеток. Благодаря фитонцидам, которые он содержит в большом количестве. Именно эти фитонциды имеют очень классный антибактериальный эффект", - указывает она.

Филипова отмечает, что если вы будете съедать целую головку чеснока за день, то это может быть очень агрессивно для вашего организма и может вызвать расстройства.

Смотрите видео о том, как правильно употреблять чеснок, чтобы не навредить здоровью:

"А еще важно помнить – чеснок не для всех является панацеей. Осторожными надо быть по отношению к чесноку людям, имеющим заболевания желудка. Потому что большое количество чеснока может раздражать его. Во всех остальных случаях чеснок помогает снизить уровень плохого холестерина в крови, и является профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний. А чтобы избежать неприятного запаха, следует заедать чеснок листьями петрушки или имбирем".

В свою очередь, диетолог Галина Несговорова в своей авторской программе на YouTube отмечает, что в химическом составе чеснока более четырехсот полезных элементов.

"Употребление чеснока снижает артериальное давление, уровень холестерина в крови, уничтожает вредные бактерии и грибки, повышает иммунитет и потенцию у мужчин. Чеснок действует как инсулин, то есть снижает уровень сахара в крови. Для сохранения лечебных свойств чеснока к блюду его стоит добавлять за несколько минут до полного приготовления. Более долгая термическая обработка уничтожает почти все полезные вещества", - подчеркивает диетолог.

Сколько можно в день есть чеснока-смотрите в видео:

Она также отмечает, что суточная норма употребления чеснока для одного человека - это 2-3 зубчика.

"Правильное употребление чеснока не только улучшит вкус ваших блюд, но и ваше здоровье", - резюмирует Галина Несговорова.

В целом, ежедневное употребление небольшого количества чеснока натощак в рамках сбалансированной диеты может быть полезным для здоровья. Тем не менее, если вы имеете определенные заболевания или переносите побочные эффекты, из-за чеснока, лучше обратиться к врачу для консультации и рекомендаций.

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