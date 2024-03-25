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Скоро вже буде Пасха: как сейчас живет тиктокер Матвей из Черкассчины

Сергей Кущ
25 марта 2024, 15:10
Юный блогер вопреки своему невероятному взлету не стал суперзвездой, но отличился по-другому.
Как сейчас живет тиктокер Матвей из Черкасской области
Как сейчас живет тиктокер Матвей из Черкасской области / Коллаж Главред, фото: instagram.com/brusvovka/, скриншот YouTubeR

"Скоро уже будет Паска" - именно эти слова сделали из обычного мальчика с Чекращины звездой. Маленький Матвей Брус даже представить не мог, что его видео станет настолько популярным, что песню с его словами будет напевать вся Украина.

Будущий хит сначала опубликовал отец мальчика - видео завирусилось в сети, а уже через некоторое время МЮСЛІ UA решили наложить на слова музыку и создать ремикс. В итоге видео набрало целых 6,7 млн просмотров за 11 месяцев.

Звездная болезнь обошла стороной

Казалось бы, после такого Матвей стал настоящей звездой, но мальчик пошел по другому пути. Он сосредоточен на своем любимом деле - фермерстве и он мечтает стать строителем.

Матвей Брус
Матвей Брус / скриншот с видео

Папа мальчика - Владимир Брус - блогер. Сын, по его словам, подрастает достойным конкурентом.

Кто такой Матвей Брус?

Матвей Брус из Черкасской области прославился на всю страну видео, в котором напомнил украинцам, что "скоро уже будет Пасха", и посоветовал заказывать "мяско и колбасу, сардельки и курочки". Видео стало вирусным и имеет более 42 миллионов просмотров на ТикТок.

"Канал у нас немножко "подрос", и зрителей у нас больше появилось. Ну и Матвею стало интереснее, он любит, когда к нему приезжают. Но звездной болезни у него нет", - рассказывал он в комментарии "Суспильному".

Блогерство на пользу

Семья Брус сейчас очень активно занимается волонтерской деятельностью - в соцсетях отец Матвея часто публикует призывы о сборе средств для ВСУ и делится результатами. В этом ему помогает маленький Матвей.

  • Матвей Брус занимается волонтерством
    Матвей Брус занимается волонтерством instagram.com/brusvovka/
  • Матвей Брус занимается волонтерством
    Матвей Брус занимается волонтерством instagram.com/brusvovka/
  • Матвей Брус занимается волонтерством
    Матвей Брус занимается волонтерством instagram.com/brusvovka/
  • Матвей Брус занимается волонтерством
    Матвей Брус занимается волонтерством instagram.com/brusvovka/
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