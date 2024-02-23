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Так говорить ребенку не нужно: безобидная фраза, которая не сработает в воспитании

Лидия Неплях
23 февраля 2024, 14:16
У детей регулярно случаются истерики, поэтому нужно знать, как на них реагировать.
Так говорить ребенку не нужно: безобидная фраза, которая не сработает в воспитании
Какие слова и фразы нельзя говорить / Коллаж Главред, фото freepik

Замечание, которое каждый родитель или воспитатель произносил множество раз, не поможет вашему ребенку и просто не сработает, утверждает один эксперт, предлагающий простые, но эффективные альтернативы.

Каждый родитель наверняка произносил эти два слова своему ребенку, когда тот выходил из-под контроля, но, по мнению одного профессионала в области преподавания, они совсем не работают.

Когда речь идет о воспитании детей, правил не существует, и большинство находит свой путь и выясняет, что подходит их детям "на практике". Но временами это бывает непросто и часто связано с трудными ситуациями и повышенными эмоциями - как маленьких, так и больших.

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Какие слова нельзя говорить своим детям

У детей регулярно случаются истерики, они расстраиваются из-за того, что не могут сделать что-то, или из-за того, что задание или игра пошли не так. Такое простое дело, как одевание, может вызвать срыв эпических масштабов, поэтому родители часто сталкиваются с маленькими торнадо беспричинной ярости, с которыми приходится бороться.

Сохранять хладнокровие в такие моменты очень важно, но вы также хотите попытаться успокоить ребенка и помочь ему справиться с ситуацией. Одна фраза, которую, безусловно, каждый родитель всегда произносит в этот момент, звучит так: "Успокойся". А почему бы и нет, ведь вы хотите, чтобы они сделали это ради своего и вашего блага.

Однако, по мнению эксперта, это последнее, что вы должны говорить. Эми Джексон, главный специалист по стратегии раннего обучения в Primrose Schools, считает, что произнесение этих двух коротких слов не работает.

"Никто еще не успокоился, когда ему сказали это сделать, - говорит она. Это кажется очевидным, когда думаешь об этом, но Эми говорит, что мы торопимся, произнося эту фразу, и нам нужно вернуться к основам и сосредоточиться на их самых настоящих эмоциях, а не пытаться подавить их.

"Дети должны знать, что это нормально - испытывать большие чувства, и их нужно учить способам саморегуляции. Говорить им, чтобы они успокоились, перестали плакать или смирились с этим, - значит предполагать, что они могут или умеют это делать", - говорит она.

Она рекомендует действовать, а не говорить, когда дети по какой-то причине выходят из себя. Она считает, что просто обнять их или сделать с ними несколько дыхательных упражнений действительно поможет успокоить их, а не приказывать им. Эксперт также говорит, что просто спокойное присутствие родителей может помочь спустить эмоции с потолка.

Еще одна очень распространенная фраза из двух слов, которую Эми не советует использовать в общении с детьми, - это "прекрати". По ее словам, если только им не угрожает непосредственная опасность в той или иной ситуации, когда это может понадобиться, поведенческие проблемы требуют другого подхода.

Важно сказать ребенку, что делать, а не что не делать, то есть дать утвердительную команду, а не отрицательную. Она использует пример учителей, которые часто говорят такие вещи, как "Шагайте ногами" вместо "Не бегай" или "Говорите тише" вместо "Перестаньте кричать".

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