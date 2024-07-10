Возможно, вы будете удивлены тем, что психологический тест способен раскрыть черты вашего характера.

https://glavred.info/life/test-po-kartinke-komu-by-vy-pomogli-pervomu-10579652.html Ссылка скопирована

тест по картинке: кому бы вы помогли первому / Фото: horoscope-daily-free.net

Посмотрите на иллюстрацию и честно ответьте: кому бы вы помогли первому?Пожилой женщине, пытающейся перейти дорогу, женщине с тяжелыми сумками, мужчине со сломанной машиной или кошке, потерявшейся посреди дороги?

Ваш ответ многое расскажет о вас. Возможно, вы будете удивлены тем, что психологический тест способен раскрыть черты вашего характера.

Старушка

Если вы решите сначала помочь старушке, это покажет, что вы высокоморальный человек, уважающий традиции.

видео дня

Вы рациональны и тщательно обдумываете, прежде чем принять какое-либо решение.

Вы хороший человек, которому трудно найти покой в этом мире, полном несовершенства и несправедливости, пишет

Женщина

Помощь молодой женщине с тяжелыми сумками в первую очередь говорит о том, что вы человек, которому нравится помогать другим.

Вам нравится чувствовать, что вы нужны, это приносит вам удовлетворение и делает вас счастливым. Кроме того, вы хорошо себя чувствуете, когда находитесь в центре внимания.

Что такое физиогномика? Физиогномика — метод определения типа личности человека, его душевных качеств и состояния здоровья, исходя из анализа внешних черт лица и его выражения, пишет Википедия. Представители экспериментальной психологии относят физиогномику к числу псевдонаук, ставя её в один ряд с месмеризмом, френологией и спиритуализмом.

Мужчина

Если мужчина со сломанной машиной - ваш приоритет, это говорит о том, что вы серьезны и ответственны.

Вы очень старательны, поэтому для вас не проблема предложить помощь людям, попавшим в серьезную беду.

У вас много друзей; люди любят вас, потому что знают, что вам можно доверять. У вас хорошая предрасположенность к тому, чтобы стать лидером.

Кошка

Помощь кошке на дороге в первую очередь говорит о том, что вы добрый человек, который верит, что животные намного лучше людей.

Вы верите, что они совершенно искренни и очень беспомощны, в то время как люди часто могут быть нечестными, злыми и порой не заслуживают вашей помощи.

Источник.

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред