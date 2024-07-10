тест по картинке: кому бы вы помогли первому

Посмотрите на иллюстрацию и честно ответьте: кому бы вы помогли первому?Пожилой женщине, пытающейся перейти дорогу, женщине с тяжелыми сумками, мужчине со сломанной машиной или кошке, потерявшейся посреди дороги?
Ваш ответ многое расскажет о вас. Возможно, вы будете удивлены тем, что психологический тест способен раскрыть черты вашего характера.
Старушка
Если вы решите сначала помочь старушке, это покажет, что вы высокоморальный человек, уважающий традиции.
Вы рациональны и тщательно обдумываете, прежде чем принять какое-либо решение.
Вы хороший человек, которому трудно найти покой в этом мире, полном несовершенства и несправедливости, пишет
Женщина
Помощь молодой женщине с тяжелыми сумками в первую очередь говорит о том, что вы человек, которому нравится помогать другим.
Вам нравится чувствовать, что вы нужны, это приносит вам удовлетворение и делает вас счастливым. Кроме того, вы хорошо себя чувствуете, когда находитесь в центре внимания.
Что такое физиогномика?
Физиогномика — метод определения типа личности человека, его душевных качеств и состояния здоровья, исходя из анализа внешних черт лица и его выражения, пишет Википедия.
Представители экспериментальной психологии относят физиогномику к числу псевдонаук, ставя её в один ряд с месмеризмом, френологией и спиритуализмом.
Мужчина
Если мужчина со сломанной машиной - ваш приоритет, это говорит о том, что вы серьезны и ответственны.
Вы очень старательны, поэтому для вас не проблема предложить помощь людям, попавшим в серьезную беду.
У вас много друзей; люди любят вас, потому что знают, что вам можно доверять. У вас хорошая предрасположенность к тому, чтобы стать лидером.
Кошка
Помощь кошке на дороге в первую очередь говорит о том, что вы добрый человек, который верит, что животные намного лучше людей.
Вы верите, что они совершенно искренни и очень беспомощны, в то время как люди часто могут быть нечестными, злыми и порой не заслуживают вашей помощи.
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