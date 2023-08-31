Ученый год носил птичью голову, чтобы подружиться с пернатыми: что из этого вышло

Орнитолог решил носить "маскировку" целый год, чтобы подобраться поближе к гнезду больших синиц.

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Японский ученый попытался перехитрить птиц / twitter.com/toshitaka_szk

Японский учёный, изучающий язык птиц, целый год носил на голове гигантскую птичью маску, чтобы обмануть огромных синиц и позволить ему приблизиться к ним.

Тоситака Судзуки, доцент Токийского университета, недавно поделился в Твиттере причудливой фотографией человека с гигантской птичьей головой, пишет odditycentral.

Оказывается, на фотографии, сделанной где-то в лесах, запечатлен его коллега-ученый, который решил носить "маскировку" целый год, чтобы подобраться поближе к гнезду больших синиц.

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Орнитологи и эксперты по поведению птиц заметили, что некоторые виды птиц способны запоминать человеческие лица и прекращают свое обычное щебетание, чтобы издавать предупреждающие сигналы.

Попав в черный список синиц, японский учёный решил замаскироваться под гигантскую птицу, чтобы приблизиться к птицам и изучить их щебетание.

Японский орнитолог / twitter.com/toshitaka_szk

По словам профессора Судзуки, его коллега носил маскировку целый год, но его эксперимент закончился неудачей. Всякий раз, когда большие синицы замечали его приближение, они начинали издавать предупреждающие крики. Результат был точно таким же, когда мужчина наконец достал головной убор и попытался приблизиться к гнезду.

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