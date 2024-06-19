В Сети обсуждают крошечную квартиру без спальни за 200 тысяч в месяц

Видеоэкскурсия по крошечной квартире в Нью-Йорке стала вирусной в сети. Люди были озадачены отсутствием спальни и непомерно высокой ценой. Аренда жилья в некоторых из крупнейших городов мира может оказаться непомерно дорогой.
Вирусный видеотур по дому провел агент по недвижимости Омер Лабок, а результат он опубликовал в TikTok.
На видео видно, что входная дверь ведет на компактную кухню с деревянными полами, а большое окно дает надежду на дополнительный простор, но это оказывается обманчивым, когда вы продвигаетесь внутрь к тому, что выглядит как место для кровати.
Странный маленький чердак над ванной едва может вместить матрас, но чтобы добраться до него, нужно подниматься по опасно короткой лестнице, вызывая страх крутого падения.
Спальное место, о котором идет речь, - это чердак над ванной, до которого Омеру оказалось непросто добраться.
"Я успешно забрался сюда, но у меня трясутся руки, это было невесело. Это то, что мы называем чердаком с рукавами. Сюда легко можно положить матрас и использовать его как спальню, зону отдыха", - рассказал он.
Затем Омер раскрыл стоимость фешенебельной квартиры в Сохо на Нижнем Манхэттене в Нью-Йорке, оставив поклонников в шоке.
"Общая стоимость аренды этой очень интересной квартиры составляет 3 704 фунта стерлингов (190 188 гривен) в месяц", - поделился агент по недвижимости.
@omerlabock Cant really imagine sleeping up there lol #nyc#realestate#nycapartment#apartmenttour#apartmenthunting#apartmenttok#nycrent#newyork♬ original sound - Omer Labock
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