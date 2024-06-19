В Сети обсуждают крошечную квартиру без спальни за 200 тысяч в месяц

Видеотур по дому, который стал вирусным в Сети, провел агент по недвижимости.

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В Сети обсуждают крошечную квартиру без спальни и которая арендуют за 200 тысяч в месяц / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

Видеоэкскурсия по крошечной квартире в Нью-Йорке стала вирусной в сети. Люди были озадачены отсутствием спальни и непомерно высокой ценой. Аренда жилья в некоторых из крупнейших городов мира может оказаться непомерно дорогой.

Вирусный видеотур по дому провел агент по недвижимости Омер Лабок, а результат он опубликовал в TikTok.

На видео видно, что входная дверь ведет на компактную кухню с деревянными полами, а большое окно дает надежду на дополнительный простор, но это оказывается обманчивым, когда вы продвигаетесь внутрь к тому, что выглядит как место для кровати.

видео дня

Странный маленький чердак над ванной едва может вместить матрас, но чтобы добраться до него, нужно подниматься по опасно короткой лестнице, вызывая страх крутого падения.

К "спальне" нужно добираться по лестнице / Скриншот

Спальное место, о котором идет речь, - это чердак над ванной, до которого Омеру оказалось непросто добраться.

"Я успешно забрался сюда, но у меня трясутся руки, это было невесело. Это то, что мы называем чердаком с рукавами. Сюда легко можно положить матрас и использовать его как спальню, зону отдыха", - рассказал он.

Затем Омер раскрыл стоимость фешенебельной квартиры в Сохо на Нижнем Манхэттене в Нью-Йорке, оставив поклонников в шоке.

"Общая стоимость аренды этой очень интересной квартиры составляет 3 704 фунта стерлингов (190 188 гривен) в месяц", - поделился агент по недвижимости.

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