Велесова ночь 31 октября: как правильно попросить помощи у своих предков

Главред расскажет, что такое Велесова ночь и как в это время может измениться жизнь.

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Велесова ночь 31 октября / колллаж: Главред, фото: скриншот ТикТок, pexels

Сегодня, в ночь с 31 октября на 1 ноября в Украине произойдет особенное событие - Велесова ночь. Мы расскажем, что такое Велесова ночь 31 октября и как она может повлиять на жизнь человека и его решения.

Что такое Велесова ночь

В Украине ночь с момента захода Солнца 31 октября до восхода Солнца 1 ноября проходит Велесова ночь. С давних времен считается, что в это время природа и земля уходит в сон до пробуждения с первым весенним цветением. Именно к этому дню все работы по огороду и саду подходили к концу. Корни Велесовой ночи связаны с языческими традициями и богом Велесом.

Что происходит с 31 октября на 1 ноября

Практик Дара в своем блоге рассказала, что в Велесову ночь открываются двери в потусторонний мир и нужно учитыват один главный момент. Всё, о чем человек думает в эту ночь - будет привлечено в его жизнь. В эту ночь, по словам эксперта, возрастает возможность настроит связь со своим родовым каналом. О том, как это сделать - расскажем далее.

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Что делать в велесову ночь

В Велесову ночь есть возможность выйти на связь со своим родом и ощутить его силу для того, чтобы принять правильные решения и изменить свою жизнь. Для того, чтобы это сделать, необходимо перед сном за правым плечом представить своего отца и весь его род, даже если вы не знали своих родственников, а за левым плечом - представить маму и весь ее род.

В этот момент представлений в тишине необходимо ощутить себя конечной (на данный момент) точкой рода и всю силу, которую он дает. Затем, когда вы представите все свои корни - необходимо обратиться к предкам за помощью и мудростью принять правильное жизненное решение и показать вам правильный выход из всех ситуаций.

Подробнее о том, что нужно делать в Велесову ночь смотрите в видео:

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