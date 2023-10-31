Велесова ночь 31 октября: как правильно попросить помощи у своих предков

Сегодня, в ночь с 31 октября на 1 ноября в Украине произойдет особенное событие - Велесова ночь. Мы расскажем, что такое Велесова ночь 31 октября и как она может повлиять на жизнь человека и его решения.
Что такое Велесова ночь
В Украине ночь с момента захода Солнца 31 октября до восхода Солнца 1 ноября проходит Велесова ночь. С давних времен считается, что в это время природа и земля уходит в сон до пробуждения с первым весенним цветением. Именно к этому дню все работы по огороду и саду подходили к концу. Корни Велесовой ночи связаны с языческими традициями и богом Велесом.
Что происходит с 31 октября на 1 ноября
Практик Дара в своем блоге рассказала, что в Велесову ночь открываются двери в потусторонний мир и нужно учитыват один главный момент. Всё, о чем человек думает в эту ночь - будет привлечено в его жизнь. В эту ночь, по словам эксперта, возрастает возможность настроит связь со своим родовым каналом. О том, как это сделать - расскажем далее.
Что делать в велесову ночь
В Велесову ночь есть возможность выйти на связь со своим родом и ощутить его силу для того, чтобы принять правильные решения и изменить свою жизнь. Для того, чтобы это сделать, необходимо перед сном за правым плечом представить своего отца и весь его род, даже если вы не знали своих родственников, а за левым плечом - представить маму и весь ее род.
В этот момент представлений в тишине необходимо ощутить себя конечной (на данный момент) точкой рода и всю силу, которую он дает. Затем, когда вы представите все свои корни - необходимо обратиться к предкам за помощью и мудростью принять правильное жизненное решение и показать вам правильный выход из всех ситуаций.
Подробнее о том, что нужно делать в Велесову ночь смотрите в видео:
Также вам может быть интересно:
- Китайский гороскоп на завтра 1 ноября: Собакам – разочарование, Кабанам - обида
- Ну наконец-то счастье: 3 знака зодиака почувствуют изменения жизни уже в ноябре
- Какой цвет лучше для посуды: эксперт по питанию рассказал секрет похудения