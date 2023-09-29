"Все закончится после одного события": астролог назвала решающий месяц окончания войны в Украине

Когда закончится война в Украине и можно ли ждать победы в 2023 году рассказала астролог и таролог Яна Тимощук.
По прогнозу астролога, это может случиться уже в скором времени.
"Ожесточенные действия еще будут продолжаться, будут происходить потери. Детей нужно беречь. Происходит огромная трансформация в мире", - заявила Тимощук, пишет Главред.
Яна Тимощук прогнозирует, что есть не один сценарий завершения войны.
"Пока на мир ориентира не идет. Есть несколько сценариев завершения войны. В течение 3 месяцев война может завершиться. Остановиться в той фазе, на которой она есть сейчас. Мир может наступить и потом будет опять возобновление боевых действий. Однозначности такого вопроса не вижу. Сейчас правит энергия "Дьявола" на земле", - говорит Тимощук.
Кто такая Яна Тимощук
Яна Тимощук (Эзотеричка) - эзотерик, ведический астропсихолог, таролог. Автор уникальной методики прогнозирования, говорится на Youtube-канале астролога.
По словам таролога, в октябре 2023 года война точно не закончится.
"Карты показывают цифру 3, и есть шанс, что может остановиться война. Коридор мира и доброты открывается для нас в течении этих 3 месяцев. Октябрь точно нет, война не закончится, но ноябрь или декабрь может быть. Это будет связано с очень большим ударом и какой-то смертью. Будет очень много потерь. Война может завершиться через какую-то смерть. Смерть не через физическую, а через смерть какого-то правителя другой страны", - заявила Тимощук.
Кто такая Яна Тимощук
Яна Тимощук (Эзотеричка) - эзотерик, ведический астропсихолог, таролог. Автор уникальной методики прогнозирования, говорится на Youtube-канале астролога.
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