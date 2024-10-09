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Всего за 60 секунд: только самые внимательные найдут 10 лишних продуктов в холодильнике

Анна Косик
9 октября 2024, 10:05
51
Далеко не все могут за минуту определить лишние продукты и справиться с головоломкой.
Головоломка, мужчина
Холодильник с лишними предметами станет настоящей проверкой на сообразительность / Коллаж: Главред, фото: pixabay, The Mirror

Головоломки - отличный способ проверить собственную смекалку и знания в той или иной сфере. The Mirror опубликовало задание, с которым могут справиться с первого раза далеко не все.

На изображении холодильника можно увидеть овощи, мясо, приправы, а также несколько неожиданных вещей, тщательно скрытых среди продуктов. неожиданных вещей, тщательно скрытых среди продуктов. Цель - найти 10 объектов, которые не должны храниться в холодильнике.

Головоломка
Надо найти 10 лишних предметов за минуту / The Mirror

Несмотря на то, что задача кажется на первый взгляд очень простой, только люди с высоким IQ могут найти все предметы только за 60 секунд.

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Если вы уже проверили свои знания по хранению продуктов и вещей в холодильнике - можно перейти к правильным ответам. 10 вещей, которые не следует хранить в холодильнике - это красное вино, крем для глаз, лак для ногтей, солнцезащитный крем, горячая пища, корм для животных, цветы, фланель, помада и телефоны.

Головоломка
Найти все предметы не так легко, как кажется / The Mirror

Эти предметы или плохо переносят холод, или могут представлять риск для пищевой безопасности. Например, горячая пища или корм для животных могут спровоцировать развитие бактерий в холодильнике.

Что такое головоломки?

Головоломка - задача, для решения которой, как правило, требуется смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Однако некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых.

Есть головоломки словесные (условие задано в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спичками, монетами и т.д.) и механические, пишет Википедия.

Ранее мы рассказывали о задании, где нужно найти на фото леопарда. Оно под силу только тем, кто имеет "глаза охотника".

Также ранее мы рассказывали о непростом задании, которое станет лучшим способом проверить внимательность. Для этого нужно найти 3 совы среди цыплят.

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