Всего за 60 секунд: только самые внимательные найдут 10 лишних продуктов в холодильнике

Головоломки - отличный способ проверить собственную смекалку и знания в той или иной сфере. The Mirror опубликовало задание, с которым могут справиться с первого раза далеко не все.
На изображении холодильника можно увидеть овощи, мясо, приправы, а также несколько неожиданных вещей, тщательно скрытых среди продуктов. неожиданных вещей, тщательно скрытых среди продуктов. Цель - найти 10 объектов, которые не должны храниться в холодильнике.
Несмотря на то, что задача кажется на первый взгляд очень простой, только люди с высоким IQ могут найти все предметы только за 60 секунд.
Если вы уже проверили свои знания по хранению продуктов и вещей в холодильнике - можно перейти к правильным ответам. 10 вещей, которые не следует хранить в холодильнике - это красное вино, крем для глаз, лак для ногтей, солнцезащитный крем, горячая пища, корм для животных, цветы, фланель, помада и телефоны.
Эти предметы или плохо переносят холод, или могут представлять риск для пищевой безопасности. Например, горячая пища или корм для животных могут спровоцировать развитие бактерий в холодильнике.
Что такое головоломки?
Головоломка - задача, для решения которой, как правило, требуется смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Однако некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых.
Есть головоломки словесные (условие задано в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спичками, монетами и т.д.) и механические, пишет Википедия.
Ранее мы рассказывали о задании, где нужно найти на фото леопарда. Оно под силу только тем, кто имеет "глаза охотника".
Также ранее мы рассказывали о непростом задании, которое станет лучшим способом проверить внимательность. Для этого нужно найти 3 совы среди цыплят.
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