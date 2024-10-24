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Вышла за бездомного, чтобы насолить родителям: месяц спустя пришла в квартиру и обалдела от увиденного

Алена Кюпели
24 октября 2024, 11:28
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История о том, как женщина влюбилась в бездомного, а он оказался не тем, за кого себя выдавал.
История жизни о любви Pixabay
История жизни о любви Pixabay / Коллаж Главред, фото

Это история о том, как женщина по имени Майли в свои 34 года прошла путь от счастливой одинокой женщины до замужества с бездомным мужчиной, и о том, как ее мир перевернулся самым неожиданным образом.

Ее родители беспокоились о замужестве дочери с тех пор, как Майли себя помнила. У них в головах как будто тикал таймер, отсчитывающий секунды до того момента, как ее волосы начнут седеть.

В результате каждый семейный ужин превращался в импровизированную сессию знакомств.

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Ультиматум от родителей

"Майли, дорогая", — начинала ее мама Марта. "Ты помнишь сына Джонсонов? Его только что повысили до регионального менеджера в его фирме. Может, вам двоим стоит как-нибудь выпить кофе?"

"Мама, мне сейчас неинтересны свидания", — говорила она. "Я сосредоточена на своей карьере".

"Но, дорогая", — вмешивался ее отец Стивен, — "твоя карьера не согреет тебя ночью. Разве ты не хочешь, чтобы кто-то разделил с тобой твою жизнь?"

"Я разделяю свою жизнь с вами, ребята, и моими друзьями", — возражала она. "С меня пока хватит".

Но они не унимались и однажды ночью все изменилось к худшему. В один из воскресных обедов отец объявил, что если она не выйдет замуж до 35 лет, то они лишат ее наследства.

"Мы не молодеем", — вмешалась моя мама. "Мы не становимся моложе, дорогая. Мы хотим видеть тебя устроенной и счастливой. И мы хотим внуков, пока мы еще достаточно молоды, чтобы ими наслаждаться".

"Я была зла, но не потому, что мне нужны были деньги. Это было больше из принципа. Как они смеют пытаться контролировать мою жизнь таким образом?" - возмутилась она.

Неделями молодая женщина не выходила на связь с родителями. Но потом ее посетила гениальна идея.

Неожиданное решение

"Я шла домой с работы, размышляя о таблицах и сроках, когда заметила его. Мужчина, вероятно, лет 30-ти, сидел на тротуаре с картонной табличкой, прося мелочь. Он выглядел неряшливо, у него была неухоженная борода, и он был в грязной одежде, но в его глазах было что-то. Доброта и печаль, которые заставили меня остановиться", - рассказывает она.

Вышла замуж за бездомного
Вышла замуж за бездомного / Фото Pixabay

Идея пришла в голову моментально и она тут же предложила незнакомому мужчине жениться на ней.

"Леди, ты серьёзно?" — спросил он.

"Полностью", — заверила она его. "Меня зовут Майли, кстати", - добавила она.

"Стэн", — ответил он, всё ещё выглядя растерянным. "И ты серьёзно предлагаешь выйти замуж за бездомного парня, с которым только что познакомилась?"

Он долго смотрел на нее и в его глазах появились озорные искры. "Знаешь что? Почему бы и нет, черт возьми. Ты заключила сделку, будущая жена".

И вот так жизнь Майли приняла такой оборот, который она и представить себе не могла.

Девушка вышла замуж за бездомного
Девушка вышла замуж за бездомного / Фото Pixabay

Она повела Стэна за новой одеждой, привела его в порядок в салоне и была приятно удивлена, обнаружив, что под всей этой грязью скрывается довольно красивый мужчина.

Три дня спустя она представила его своим родителям как своего тайного жениха. "Майли!" — воскликнула моя мама. "Почему ты нам не сказала?" - удивленно закричала она.

"О, ты знаешь, я хотела убедиться, что это серьезно, прежде чем что-то сказать", — солгала она.

Стэн, надо отдать ему должное, прекрасно подыграл. Он очаровал родителей женщины выдуманными историями о бурном романе. Месяц спустя они поженились.

Так и началась семейная жизнь

Он был забавным, умным и всегда готовым помочь по дому. Они легко подружились, почти как соседи по комнате, которым иногда приходилось притворяться безумно влюбленными.

Однако была одна вещь, которая беспокоила Майли.

Всякий раз, когда она спрашивала Стэна о его прошлом, о том, как он оказался на улице, он замолкал. Его глаза затуманивались, и он быстро менял тему. Это была загадка, которая одновременно интриговала и расстраивала Майли.

День, который изменил все

Это был обычный день, когда Майли вернулась с работы. Когда она вошла в дом, ее внимание привлекла дорожка из лепестков роз. Она привела ее в гостиную.

Зрелище, которое встретило ее в гостиной, оставило ее без слов. Вся комната была заполнена розами, а на полу лежало огромное сердце из лепестков.

И там, в центре всего этого, стоял Стэн.

Но это был не тот Стэн, которого она знала. Исчезли удобные джинсы и футболки, которые она ему подарила. Вместо этого он был одет в элегантный черный смокинг, который, казалось, стоил больше, чем ее месячная арендная плата. А в руке он держал небольшую бархатную коробочку.

"Стэн?" - удалось выдавить ей. "Что происходит?"

Стэн закатил шикарный сюрприз
Стэн закатил шикарный сюрприз / Фото Pixabay

"Майли", - сказал он. "Я хотел поблагодарить тебя за то, что ты меня приняла. Ты сделала меня невероятно счастливым. Я был бы еще счастливее, если бы ты по-настоящему любила меня и стала моей женой, не только на словах, но и в реальной жизни. Я влюбился в тебя с того момента, как увидел тебя, и этот последний месяц, который мы провели вместе, был самым счастливым в моей жизни. Ты выйдешь за меня замуж? На этот раз по-настоящему?" - спросил мужчина.

Майли стояла с широко открытыми глазами, пытаясь понять, что происходит. Тысяча вопросов пронеслась в ее голове, но один из них вырвался вперед.

"Стэн", — медленно произнесла она, — "где ты взял деньги на все это? Смокинг, цветы и то кольцо?"

"Думаю, пришло время рассказать тебе правду", — сказал он, прежде чем сделать глубокий вдох. "Видишь ли, я никогда не рассказывал тебе, как стал бездомным, потому что это было слишком сложно, и это могло поставить тебя в трудное положение. И я так любил нашу совместную жизнь", - откровенничал он.

Неожиданная правда

"Я стал бездомным, потому что мои братья решили избавиться от меня и захватить мою компанию", — продолжил он. "Они подделали документы, подделали мои подписи и даже украли мою личность. Однажды они высадили меня в этом городе, в нескольких милях от дома. Когда я попытался обратиться в полицию, они потянули за ниточки, и я так и не получил никакой помощи. Они даже подкупили моего адвоката", - рассказал мужчина, как все потерял.

"Когда ты дала мне дом, чистую одежду и немного денег, я решил бороться", — объяснил он. "Я связался с лучшей юридической фирмой в стране, на которую мои братья не могли повлиять, потому что она работает на их конкурентов. Я рассказал им свою историю и пообещал им существенную компенсацию", — признался он.

"Сначала они не хотели браться за дело без аванса, но когда поняли, что наконец-то смогут перехитрить своих конкурентов, согласились. Благодаря им судебное дело назначено на следующий месяц, а мои документы и банковские счета восстановлены", - говорил дальше он.

Он замолчал, глядя на нее теми добрыми глазами, которые в первый раз привлекли ее внимание.

"Я буду честен с тобой", — улыбнулся он. "Я не бедный человек. Я всю жизнь искал любовь, но каждая женщина, которую я встречал, интересовалась только моими деньгами. Но ты был добра ко мне, когда подумала, что у меня ничего нет. Вот почему я влюбился в тебя. Мне жаль, что я скрывал все это от тебя так долго", - добавила он.

"Стэн, ты действительно застал меня врасплох. Я чувствую, что у меня тоже есть чувства к тебе, но вся эта новая информация ошеломляет", - выдавила Майли.

Мужчина ошарашил ее своей правдой
Мужчина ошарашил ее своей правдой / Фото Pixabay

Он понимающе кивнул и провел ее к обеденному столу. Они съели приготовленный им ужин.

"Стэн, спасибо за такой романтический жест. Никто никогда не делал для меня ничего подобного в моей жизни. Я выйду за тебя замуж. Это мое решение сейчас. Но можешь ли ты снова спросить меня через полгода? Если мое решение останется прежним, у нас будет настоящая свадьба. Давай сначала посмотрим, как сложится жизнь со всей этой новой информацией для нас обоих. Тебя ждет тяжелая судебная тяжба, и я поддержу тебя в ней", - приняла решение Майли.

Лицо Стэна озарилось улыбкой. "Я так счастлив. Конечно, я спрошу тебя снова через шесть месяцев. Они обнялись и впервые поцеловались. Это был не голливудский поцелуй с фейерверками и зажигательной музыкой, но это было правильно. Это было похоже на возвращение домой.

"Я вышла замуж за бездомного, чтобы насолить родителям, а потом обнаружила, что он на самом деле богатый бизнесмен с золотым сердцем. Жизнь действительно устроена таинственным образом", - завершила свою романтическую историю Майли.

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