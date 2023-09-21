УкрРус
  1. Главная
  3. Жизнь

Выводит из себя: Холоденко рассказала, как ответить на непрошенный совет

Елизавета Бельмас
21 сентября 2023, 14:15
Главред расскажет в чем "грех" непрошенных советов и как на них отвечать.
Как ответить на непрошенный совет
Как ответить на непрошенный совет / коллаж: Главред, фото: скриншот, pexels

Непрошенные советы всегда ставят человека в дискомфортное положение и портят отношения между людьми. Мы расскажем, как вежливот отвечать на непрошенные советы, если кто-то решил вам его подарить.

Как ответить на непрошенный совет

Известный на всю Украину психолог Наталя Холоденко утверждает, что на непрошенные советы и попытки другого человека изменить нас необходимо отвечать спокойно и с принятием.

По мнению психолога такая форма ответа ставит человека в "тупик" и диалог, как правило, заканчивается.

видео дня

Если ваша мама или бабушка или другие люди все время звонят, чтобы попытаться сделать вас лучше, обтесать тесаком и "наждачкой" протереть со словами, например: "Ты не так воспитываешь детей!" - отвечайте просто. Говорите: "Ну я не так воспитываю детей, ну да, вот грустно мне даже от этого. Ты бы воспитывала по-другому, но ты уже воспитала"- комментирует психолог.

По словам эксперта, таким людям будет "нечем крыть" дальнейший диалог.

Почему нельзя давать непрошенные советы

В эту ловушку попадают не только окружающие, но и мы сами. Для того, чтобы не испортить отношения с человеком, достаточно запомнить одно правило - совет стоит давать только тогда, когда о нем попросили. Как правило, непрошенные рекомендации могут ранить человека, даже если у советчика были чистые побуждения.

Смотрите видео о том, как реагировать на непрошенные советы:

Также вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Наталия Холоденко интересные новости
Реклама

Главное за день

РФ массированно била по Украине: эксперт назвал вероятные цели следующего обстрела

РФ массированно била по Украине: эксперт назвал вероятные цели следующего обстрела

12:54 Украина
Почти 400 населенных пунктов без света: РФ впервые за 6 месяцев ударила по энергообъектам

Почти 400 населенных пунктов без света: РФ впервые за 6 месяцев ударила по энергообъектам

11:51 Украина
СБУ и ВМС атаковали военный аэродром "Саки" в Крыму – СМИ

СБУ и ВМС атаковали военный аэродром "Саки" в Крыму – СМИ

11:01 Украина
Все главные новости

Последние новости

13:33

Favbet Foundation передал стрелецкому подразделению ВСУ пикап высокой проходимости

13:22

Киев и Варшава договорились найти компромисс по экспорту украинского зерна

13:05

Не всем удастся найти шляпу в комнате за 12 секунд: необычайная загадка на внимательность

12:58

Онкобольная Шеннен Доэрти подшутила над своим раком и неудачной личной жизнью

12:54

РФ массированно била по Украине: эксперт назвал вероятные цели следующего обстрела

Ракетный удар РФ по Украине: в Киеве, Харькове, Ровно прогремели взрывы - что известноРакетный удар РФ по Украине: в Киеве, Харькове, Ровно прогремели взрывы - что известно
12:51

День учителя Украина 2023: когда отмечать и чему посвящен праздник

12:50

"Обкладывали взрывчаткой": звезда "Брата-2" родом из Мариуполя цинично "сплясала на костях" убитых в драмтеатре

12:27

Китайский гороскоп на завтра 22 сентября 2023: Кроликам - удивлять, Змеям - отдых

12:18

Еще одна страна думает над тем, чтобы передать Украине свои F-16

Реклама
12:02

Все лето боролась за жизнь: дочь путиниста Эрнста сообщила о тяжелом заболевании

11:51

Звезда "Крепостной" Тарас Цымбалюк рассказал, "нормас" ли ему было сниматься в русских проектах

11:51

Почти 400 населенных пунктов без света: РФ впервые за 6 месяцев ударила по энергообъектам

11:15

О чем молчат грибники: где лучше всего искать белые грибы

11:01

СБУ и ВМС атаковали военный аэродром "Саки" в Крыму – СМИ

10:58

Оккупанты ноют из-за "истерических" попыток генералов отбить Андреевку - ISW

10:24

Обман на каждом шагу: как проверить порошок на подделку

10:17

Хватит готовить рулеты из лаваша: вам нужно всего 2 яйца - новый рецепт

10:17

Россия выпустила по Украине 43 ракеты из десяти самолетов: сколько удалось сбить

10:05

Именины 22 сентября по новому календарю: кого нужно поздравить в этот день

09:56

РФ атаковала ракетами Ровенщину: разрушено СТО и не только, много людей без светаВидео

Реклама
09:52

РФ ударила ракетами С-300 по Харькову: есть пострадавшие и разрушенияФото

09:44

Индексация пенсий: какими будут выплаты и примерная дата

09:40

Что вы увидели первым: оптическая иллюзия покажет, насколько вы уверены в себе

09:36

Регулярные удары превращают Черноморский флот во флотилиюмнение

09:10

Как не испортить пуховик: что делать, чтобы он не сбивался при стирке

09:10

Атака РФ на Киев: в трех районах обломки наделали беды, пострадали 7 человек, в том числе ребенокФотоВидео

09:00

Гороскоп на завтра 22 сентября 2023: Льву - знакомство, а Стрельцам - сложный период

08:53

Ракетный удар оккупантов: в Киевской области пострадали двое людей — Нацполиция

08:25

Под завалами много людей: россияне атаковали отель в Черкассах, все подробностиВидео

08:19

"Жутко, ужас прямо": ночью в Крыму гремели взрывы в районе аэродрома оккупантовВидео

08:14

Русские ударили по жилым кварталам в Херсоне: есть погибшие и раненые

06:55

К марту путинский режим может пастьмнение

05:20

Даже не догадываетесь: самые странные добавки, которые вы ели

05:00

Что делать, если не работает Wi-Fi роутер: способы, которые вернут вам Интернет

04:32

Какой сегодня праздник 21 сентября: день в мировой и украинской истории, церкви

04:30

Какие вещи нужно выбросить 22 сентября, чтобы избавиться от болезней: приметы дня

04:00

Кадырова решили ликвидировать: раскрыта неожиданная причина и вероятный сценарийВидео

03:30

Почему неправильно говорить "він являється студентом": Авраменко объяснил ошибку

03:05

Чувственная симфония женственности: Неплях оголила плечики в прозрачном платье

02:42

Даже антипригарную: как очистить старую сковороду до блеска

Реклама
02:10

Украина способна уничтожить Черноморский флот РФ: эксперт раскрыл сценарийВидео

01:45

"Стал флотилией": Коваленко объяснил, как атаки на российские корабли влияют на ЧФ РФВидео

00:17

Польша прекратила поставки оружия Украине: что произошло между странами

00:00

Ким Кардашьян закрутила роман с футболистом Бекхэмом - СМИ

20 сентября, среда
23:40

Бывшая невеста Кличко и мать его дочери кардинально изменила внешность

23:05

Рианна подтвердила рождение ребенка от ASAP Rocky и показала лицо сына

23:00

Там было много командиров: подробности удара по командному пункту флота РФ в Крыму

22:46

Кадыров "воскрес": прихвостень Путина появился в неожиданном видеоВидео

22:15

"Они нацелились на 4 города": когда РФ полностью прекратит обстреливать ракетами Украину - прогноз

22:11

Водка, сигареты, перепаленные волосы и похабные фото: как выглядит дочь путиниста Эрнста из США

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Гороскоп
Гороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтра
Мода и красота
Мода 2023Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыЗакускиСалаты
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять