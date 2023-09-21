Выводит из себя: Холоденко рассказала, как ответить на непрошенный совет

Главред расскажет в чем "грех" непрошенных советов и как на них отвечать.

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Как ответить на непрошенный совет / коллаж: Главред, фото: скриншот, pexels

Непрошенные советы всегда ставят человека в дискомфортное положение и портят отношения между людьми. Мы расскажем, как вежливот отвечать на непрошенные советы, если кто-то решил вам его подарить.

Как ответить на непрошенный совет

Известный на всю Украину психолог Наталя Холоденко утверждает, что на непрошенные советы и попытки другого человека изменить нас необходимо отвечать спокойно и с принятием.

По мнению психолога такая форма ответа ставит человека в "тупик" и диалог, как правило, заканчивается.

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Если ваша мама или бабушка или другие люди все время звонят, чтобы попытаться сделать вас лучше, обтесать тесаком и "наждачкой" протереть со словами, например: "Ты не так воспитываешь детей!" - отвечайте просто. Говорите: "Ну я не так воспитываю детей, ну да, вот грустно мне даже от этого. Ты бы воспитывала по-другому, но ты уже воспитала"- комментирует психолог.

По словам эксперта, таким людям будет "нечем крыть" дальнейший диалог.

Почему нельзя давать непрошенные советы

В эту ловушку попадают не только окружающие, но и мы сами. Для того, чтобы не испортить отношения с человеком, достаточно запомнить одно правило - совет стоит давать только тогда, когда о нем попросили. Как правило, непрошенные рекомендации могут ранить человека, даже если у советчика были чистые побуждения.

Смотрите видео о том, как реагировать на непрошенные советы:

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