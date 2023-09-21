"Я имею на это право!": Карпачев рассказал, почему нужно быть эгоистом

В современном мире очень часто путают понятие эгоизма с другими понятиями. Именно об этом мы сегодня и расскажем. О том, почему эгоизм - это плохо, читайте далее.
Почему эгоизм - это хорошо
Известный на всю Украину психолог Дмитрий Карпачев специализируется на отношениях между людьми и семейной психологии. По его словам, дела с эгоизмом обстоят плохо, поскольку часто им называют то, что на самом деле эгоизмом не является.
Объясняя то, в чем суть эгоизма, психолог приводит очень простой пример. По словам Дмитрия Карпачева, крепостное право отменили давно, а значит ни один человек не принадлежит другому, он не собственность и не должен делать то, что хочет, чтобы он делал другой человек.
Если я живу так, как я хочу - это не эгоизм, это просто я живу так, как хочу, потому что я имею на это право, - объясняет психолог.
Именно это, по мнению психолога, люди чаще всего называют эгоизмом.
Эгоизм - это когда вы должны жить так, как я хочу. Вот тогда это эгоизм, - добавляет психолог.
Дмитрий Карпачев объяснил, что навязывание своей позиции другому человеку - это и есть эгоизм, а жить так, как вы хотите не только можно, но и необходимо.
Смотрите видео о том, что такое эгоизм:
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