"Я имею на это право!": Карпачев рассказал, почему нужно быть эгоистом

Психолог Дмитрий Карпачев рассказал, почему эгоизм - это хорошо.

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Почему эгоизм - это хорошо / коллаж: Главред, фото: скриншот, pexels

В современном мире очень часто путают понятие эгоизма с другими понятиями. Именно об этом мы сегодня и расскажем. О том, почему эгоизм - это плохо, читайте далее.

Почему эгоизм - это хорошо

Известный на всю Украину психолог Дмитрий Карпачев специализируется на отношениях между людьми и семейной психологии. По его словам, дела с эгоизмом обстоят плохо, поскольку часто им называют то, что на самом деле эгоизмом не является.

Объясняя то, в чем суть эгоизма, психолог приводит очень простой пример. По словам Дмитрия Карпачева, крепостное право отменили давно, а значит ни один человек не принадлежит другому, он не собственность и не должен делать то, что хочет, чтобы он делал другой человек.

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Если я живу так, как я хочу - это не эгоизм, это просто я живу так, как хочу, потому что я имею на это право, - объясняет психолог.

Именно это, по мнению психолога, люди чаще всего называют эгоизмом.

Эгоизм - это когда вы должны жить так, как я хочу. Вот тогда это эгоизм, - добавляет психолог.

Дмитрий Карпачев объяснил, что навязывание своей позиции другому человеку - это и есть эгоизм, а жить так, как вы хотите не только можно, но и необходимо.

Смотрите видео о том, что такое эгоизм:

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