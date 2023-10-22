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Какие блюда категорически нельзя готовить во фритюрнице: может быть опасно

Юлия Куришко
22 октября 2023, 02:20
Приготовление некоторых блюд во фритюрнице может сделать их невкусными или вредными.
Какие блюда категорически нельзя готовить во фритюрнице: может быть опасно
Что нельзя готовить во фритюрнице / коллаж: Главред, фото: pexels.com

Фритюрницы стали очень популярны, ведь с помощью них можно приготовить множество блюд. Также домашние фритюрницы позволяют контролировать более здоровый способ приготовления закусок.

Однако следует знать, что не все продукты можно готовить во фритюрнице. Приготовление некоторых блюд сделает их невкусными или вредными, а это может представлять реальную угрозу для человека, сообщает издание Mirror.

Что нельзя готовить во фритюрнице

  • Не стоит готовить брокколи во фритюрнице. Овощ плохо удерживает влагу и очень быстро высыхает, лучше запечь его в духовке.
  • Рис обязательно нужно варить в воде. Фритюрница совершенно не приспособлена для такого блюда. Поэтому не стоит экспериментировать и подвергать себя опасности.
  • Можно приготовить разные запеченные блюда из макарон во фритюрнице, но не так много. Большинство блюд с макаронами готовятся в соусе, так что они просто не подойдут для фритюрницы.
  • Попкорн нельзя готовить во фритюрнице. Для него нужна очень высокая температура, чтобы ядра схватились. Фритюрница не подходит, ведь просто не может добиться таких температур.
  • Не рекомендуется готовить во фритюре жареную пищу во влажном кляре. Чтобы приготовить еду во фритюре, лучше выбрать сухую приправу, смешанную с мукой.
  • Фритюрницы плохо справляются с сыром. Если он расплавится, то испачкает всю поверхность и убрать его будет очень тяжело.
  • Листовые овощи нельзя жарить во фритюрнице. Они постоянно двигаются внутри прибора и оставляют только невкусные обугленные куски.
  • Толстые куски мяса не следует готовить во фритюрнице, поскольку они могут легко пережариться и стать жесткими.

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