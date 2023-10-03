Заплатите хотя бы копейку: астролог рассказала, что нельзя принимать в подарок

Главред расскажет. за какие подарки в ответ нужно дать человеку хотя бы монетку.

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Что нельзя принимать в подарок / коллаж: Главред, фото: скриншот

Все люди любят получать подарки, однако не все знают, что многие из них могут принести беды, если просто принять их в дар. Эксперт по звездам рассказала, какие подарки нельзя получать даром.

Что нельзя принимать в подарок бесплатно

Астролог Мари Пион рассказала, какие подарки нельзя принимать просто так, лучше заплатить взамен хотя бы копейку. Эксперт по звездам уверенна, что такие подарки лучше обменять на любую мелочь. В список подакров, которые не стоит принимать просто так вошли, в первую очередь, браслеты и все цепочки и украшения, которые завязываются. По мнению эксперта такие подарки могут привязывать вас к человеку, который их подарил. Особенно, если этот человек ещё и сам надел вам этот подарок.

Также эксперт по звездам сообщила, что принимать любые средства, которые предназначены для омовения тела - это плохой знак. В этот момент может испортиться ваше здоровье и самочувствие.

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Третьим предметом, который не стоит принимать в дар просто так являются все колющие и режущие предметы. Мари Пион утверждает, что это провокация к ссоре с тем, кто сделал подарок. Вскоре после принятия подарка можно выйти в конфликт.

Смотрите видео о том, что лучше не принимать в подарок просто так:

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