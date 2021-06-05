"Ждет и спит у двери": кошка в Киеве каждую ночь приходила к квартире, в которой жила с хозяйкой

В Киеве кошка спала на коврике у квартиры, в которой жила с хозяйкой / Скриншот с facebook.com/lossolomas

В Киеве в одном из домов на ул. Академика Туполева кошка каждую ночь пыталась попасть в подъезд, поднималась к квартире, в которой недавно жила с хозяйкой, и спала у двери на коврике.

Животное ждет, что ее заберет хозяйка, поделилась жительница столицы Ия Сумбадзе в группе Los Solomas / Солом'янський район в Facebook.

По данным автора, женщина продала квартиру и оставила кошечку бездомной. Сумбадзе добавила, что кошка чистенькая, ласковая, молодая и красивая.

"…Она каждую ночь пытается попасть в подъезд, поднимается к квартире, в которой недавно жила со своей хозяйкой, и спит на коврике у двери!!!! Ждет!!!! Она ждет, что ее все-таки заберет хозяйка!", – отметила автор.

Жительница столицы подчеркнула, что для хозяев животные являются их детьми.

"…Хочется, чтобы хозяйка опомнилась и вернулась за своим ребенком!..", – добавила Сумбадзе.

В столице кошка спала на коврике возле квартиры, в которой жила с хозяйкой / Скриншот с facebook.com/lossolomas

Напомним, в Украине предусмотрена ответственность за жестокое обращение с животными – это ст. 299 Уголовного кодекса. Максимальное наказание за преступление – восемь лет лишения свободы.