Женщина кормила своим грудным молоком родную внучку: как такое получилось

Оказалось, что 15-летняя девушка забеременела в тот период, когда её мама вынашивала второго ребенка.

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15-летняя девочка родила ребенка, но грудью его кормила бабушка / pixabay.com

15-летняя девушка внезапно забеременела. Она не захотела делать аборт и решила рожать ребенка. У нее родилась прекрасная девочка Эви. Об этом сообщает Mirror.

Джей стала очень молодой бабушкой. Она родила Лору в 18 лет. Таким образом, бабушкой она стала в менее чем 35 лет.

Однако после рождения внучки, именно Джей кормила малышку грудным молоком.

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Всё из-за того, что Джей была беременна в то время, когда и её дочь. Она родила второго ребенка - мальчика Оливера.

"Лора и я были беременны вместе. Я была беременна на большом сроке. Она только забеременела", — говорит Джейн.

Оказалось, что Джей кормила грудью свою внучку, чтобы помочь Лоре.

"Пару раз я кормила своих внуков грудью. Я думаю, что это довольно экстремально, и не всем это будет удобно", — сказала она.

Напомним, недавно Главред рассказывал, что в ноябре прошлого года 57-летний инструктор по тхэквондо Филл Способель во время баскетбольного матча упал на пол и перенес остановку сердца. Мужчина был мертвым в течение 28 минут. Филл говорит, что, лежа на земле, он чувствовал, что наблюдает за происходящим вне своего тела. Он сказал, что его сильная воля к жизни сработала, и он был уверен, что сможет выжить.

Также сообщалось, что разбитая горем женщина оказалась в сложной ситуации после того, как узнала, что ее муж изменил ей с ее сестрой. Теперь сестры ждут детей от одного и того же мужчины. Женщина чувствует, что у нее нет другого выбора, кроме как остаться со своим партнером ради финансовой безопасности.

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