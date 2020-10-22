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Зимняя резина: какая она бывает и когда на нее нужно переходить

22 октября 2020, 03:01

С наступлением типично осенней слякоти и неприятной погоды автолюбителям никак не стоит затягивать с переобуванием своих авто на зимнюю резину.

Зимняя резина
Зимняя резина / Примпогода

Вот и в Украине холодно стало, осень настала и даже птицы клюют то, что лежит на земле, крайне избирательно. А, раз столбик термометра упал ниже +7 градусов по шкале Цельсия, то украинским автомобилистам всенепременно в "унылую пору, очень очарованье" стоит понять о том, что летняя резина шин уже отжила свое и нужно скорее доставать из гаража или заезжать на станцию техобслуживания ради установки зимней резины. Ведь не стоит забывать, что климат в Украине - далеко не тропический и потому за похолоданием вполне скоро могут наступить заморозки. А там и выпадение снега не за горами.

Хотя бы потому, что по центральным городским дорогам и большим трассам на летней резине холодной осенью еще можно проехать, то в 9 из 10 случаев при выезде на загородную водитель обязательно столкнется с непредвиденными сложностями – из-за резко ухудшившегося контакта с дорожным покрытием. И на вопрос: какая резина лучше – ответ однозначный (если температура уже опустилась ниже +5-7 градусов по Цельсию) – зимняя.

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Когда менять резину на авто с летней на зимнюю

Если на улице похолодало ниже +5 градусов, то резина на протекторах летних шин отвердевает настолько сильно, что ее сцепные свойства ухудшаются во много раз.

Зимняя же резина гораздо более мягкая. И работает строго наоборот. Если воздух прогрелся свыше +10 градусов по Цельсию, то зимние шины хуже работают, опасно размягчаются и очень быстро стирают рисунок своих протекторов.

А зимняя шипованная резина не просто изнашивается в теплую погоду. Ведь шипы на на асфальте в значительной степени удлиняют тормозной путь, а обычную поездку по сухой дороге крайне некомфортной.

Какая зимняя резина лучше

Сильнее всего водителям подойдут те зимне шины, которые лучше удерживают автомобиль на снегу и при гололеде, а также снижают тормозной путь.

Зимняя резина
Зимняя резина / avtovikup136

Эксперты-автомобилисты составили такую классификацию зимней резины:

  • европейская (для не очень холодных и малоснежных зим). Она подойдет для водителей-лихачей. У европейской самое лучшее сцепление с дорогой в плохую/прохладную погоду, диагональный рисунок протектора, а также много водоотводных каналов – что вкупе дает водителю все преимущества для быстрой езды.
  • скандинавская (для очень суровых зим со снегопадами). Она предназначена для аккуратных водителей и имеет отличное сцепление с дорогой на льду, умеренную жесткость, протектор с рисунком из особых прямоугольников / ромбов. Лучше скандинавская резина подходит для езды по асфальтовым дорогам.
  • шипованная (для езды по ледяной дороге). Она отличнейшим образом и эффективно "прилипает" к обледенелой дороге и дает водителю возможность быстро тормозить в экстренных случаях. Превосхожно подходит для водителей-новичков. Шипованные шины средней жесткости с извилистым и волнообразным рисунком протектора.

Как правильно выбрать зимнюю резину

Всего эксперты выделяют пять основных факторов, которые должны стать определяющими при покупке зимней резины: 1) рисунок протектора, 2) шипы, 3)производитель, 4)спецификация, 5)маркировка.

Жидкая резина

В последние десятилетие стала очень популярной т.н. жидкая резина. Ее обычно используют для окрашивания авто, герметизации швов, виброизоляции, а также защиты машинной микроэлектроники от влаги и пыли. Цветовая гамма жидкой резины, как правило, состоит из базовых цветов (тех, которые выпускают фабричных методов) плюс набора специальных колеров. С их помощью можно изменить оттенок либо создавать абсолютно новый цвет.

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