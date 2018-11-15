В МВД думают зимой штрафовать автовладельцев с летней резиной

К середине ноября 30% водителей не сменили летнюю резину на зимнюю / Фото: УНИАН

Директор Департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко заявил о необходимости применения штрафных санкций к водителям, которые не сменили вовремя летнюю резину на зимнюю.

"В принципе, как идея — да. В некоторых странах есть штрафы. Но будет ли у нас — не готов сказать, потому что у нас законопроекты проходят очень долго", - цитирует Шевченко УНИАН.

По словам спикера МВД, в СМИ появилась информация о подготовке соответствующего законопроекта для подачи в Верховную Ралу. Однако точно о нем пока ничего не известно.

Шевченко добавил, что для введения данных штрафов необходимо изменять Кодекс Украины об административных правонарушениях.

"О законопроекте будем говорить, когда он будет зарегистрирован", — резюмировал Артем Шевченко.

Как известно, 14 ноября из-за внезапно выпавшего снега по всей Украине случилось более тысячи аварий, в частности, в Киеве было 498 ДТП.

Напомним, 14 ноября утром в Киеве выпал первый снег и припорошил дороги, крыши домов и деревья. В столице осадки спровоцировали 10-бальные пробки, в Сети ряд интернет-пользователей раскритиковали водителей, выехавших на дорогу на летней резине.