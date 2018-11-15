Снежный коллапс: стало известно, сколько ДТП случилось в Украине 14 ноября

В среду в Украине было более тысячи ДТП / фото: sai.gov.ua

В среду, 14 ноября, по всей Украине случилось более тысячи аварий, в частности, в Киеве было 498 ДТП.

В нашей стране 30% водителей не сменили летнюю резину на зимнюю, написал министр инфраструктуры Владимир Омелян на своей странице в Facebook.

"За сутки более тысячи ДТП по всей стране… Только 46% (водителей — Ред.) были пристегнуты. В целом, ремнями безопасности пользуются не более 23% граждан, согласно последним соцопросам", — отметил чиновник. Напомним, 14 ноября утром в Киеве выпал первый снег и припорошил дороги, крыши домов и деревья. В столице осадки спровоцировали 10-бальные пробки, в Сети ряд интернет-пользователей раскритиковали водителей, выехавших на дорогу на летней резине.