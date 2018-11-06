НАБУ обнародовало результаты досудебного расследования по Омеляну: инфографика

Министр инфраструктуры Владимир Омелян / УНИАН

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) завершило досудебное расследование в отношении главы Мининфраструктуры Владимира Омеляна.

"Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщили министру инфраструктуры Украины о завершении досудебного расследования по фактам возможного незаконного обогащения и декларирования недостоверной информации", - сообщила пресс-служба ведомства.

Отмечается, что "в 2015 году чиновник приобрел активы, законные основания которых не подтверждены доказательствами и стоимость которых превышает его законные доходы".

"Речь идет о новом внедорожнике BMW X5 2015 года выпуска и наличности в сумме 90 тыс. долл. США и 25 тыс. евро. Общая стоимость таких активов на тот момент составляла 4 230 500 грн", - говорится в сообщении.

В НАБУ также подчеркнули, что Омелян вносил недостоверные данные в декларации лиц, уполномоченных на выполнение функций государства и местного самоуправления.

Стороне защиты дали доступ к материалам дела для ознакомления.

nabu.gov.ua

В сентябре НАБУ под процессуальным руководством САП сообщило министру инфраструктуры Владимиру Омеляну о подозрении в незаконном обогащении и недекларировании.

Детективы НАБУ выяснили, что в 2015 году, занимая должность замглавы Мининфраструктуры, Омелян сделал покупки, стоимость которых не соответствовала его доходам.