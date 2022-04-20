5 быстрых способов отмыть скотч со стекла

Как отмыть скотч от стекла / depositphotos.com/

Окна, обклеенные скотчем, не только способны противостоять ударной взрывной волне, но и предотвращают рассыпание осколков, которые могут травмировать окружающих. Скотч может оставлять за собой липкие следы, которые можно легко убрать с помощью средств, которые найдутся в каждом доме.

О том, чем можно заменить разбитое окно в полевых условиях, читайте в материале: Война в Украине: как закрыть разбитое после обстрелов окно - 3 простых способа.

Удалить скотч со стекла помогут пять подручных средств. Он эффективно удалят следы клейкой ленты.

Нашатырный спирт

Это средство домашней аптечки поможет справиться с любыми липкими неприятностями. Нужно смочить губку неразведенным раствором и протереть окна, удаляя остатки скотча.

Важно: перед началом работы нужно надеть перчатки и открыть окно на проветривание.

Сода

Кухонная помощница быстро справится со следами клейкой ленты на окнах. 4 ст.л. соды необходимо развести в стакане воды и тщательно перемешать. Полученной смесью протирать проблемные места. После чего окно необходимо протереть тряпкой, смоченной обычной водой.

Растительное масло

На места остатков скотча с помощью ватного диска нужно нанести растительное масло, потереть и оставить на 15 минут. За это время клей размягчится и его можно будет снять обычной губкой.

Ластик

Если есть время и желание, можно удалить скотч со стекла с помощью обычного ластика. Однако придется постараться, если загрязнения большие.

Растворитель

Эффективно отмыть скотч от стекла сможет и растворитель. Смочите губку в бензине или ацетоне и протрите липкие места. Затем нужно протереть окно водой. Не забудьте предварительно открыть окно для доступа воздуха.

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