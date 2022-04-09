5 советов, которые помогут быстро высушить одежду

Как быстро высушить одежду / depositphotos.com/

Ситуаций, в которых необходимо быстро высушить вещи бывает немало. Пролили жидкость на любимые джинсы, ребенок вытер руки об новую кофту, в гостях пролили сок на любимое платье – такие бытовые ситуации встречаются сплошь и рядом. Главред разобрался, как можно быстро подсушить мокрые вещи.

О том, что можно использовать вместо порошка, читайте в материале: Чем заменить стиральный порошок: 4 средства, которые есть в каждом доме.

Доступ воздуха

Развешивать вещи, необходимо таким образом, чтобы ткань не слипалась. Воздушная прослойка позволит одежде высыхать быстрее. Футболки, брюки, свитера и платья нужно расправлять снизу.

Меньше складок

Сразу после стирки в стиральной машине нужно достать белье и резко встряхнуть его до хлопка. Это поможет расправить ткани и избежать появления складок. Развешивая одежду, оставляйте больше пространства, обеспечивая доступ воздуха.

Полотенце

Быстрее высохнуть одежде поможет обычное махровое полотенце. Для этого необходимо разложить чистую вещь на полотенце, скатать его в рулон и отжать. Оно возьмет на себя часть влаги. Потом вещи можно сушить естественным путем или приложиться к ним утюгом.

Сушка воздухом

Ускорить процесс высыхания вещи, которая понадобилась прямо сейчас, могут фен или тепловентилятор. Повесьте одежду на вешалку или спинку стула и направьте на нее поток теплого воздуха со всех сторон. Приборы нужно располагать на расстоянии не менее полуметра.

Утюг

Чтобы высушить одежду таким образом, необходимо положить на гладильную доску полотенце и пройтись утюгом по изделию с изнаночной стороны. А еще лучше сверху положить тонкую хлопчатобумажную ткань, которая возьмет на себя еще больше влаги. После этого нужно повесить вещь на спинку стула или вешалку и через 10 минут прогладить ее снова.

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