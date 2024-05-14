6 пользователей Сети рассказали, как вкусно приготовить вчерашние макароны

Есть холодными прямиком из кастрюли - грустно и невкусно. Куда деть вчерашние макароны знают кулинары-экспериментаторы.

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Что приготовить из вчерашних макарон - рецепты из Reddit / коллаж: Главред, фото: pexels.com, instagram.com/leopats_littlefarmhouse

Почти каждый человек, который когда-либо варил макароны, сталкивался с ситуацией, когда их в готовом виде оказалось гораздо больше, чем было нужно. Их откладывают на завтра, но есть пустые, холодные макароны совсем не весело. Что же приготовить из вчерашних макарон?

Таким же вопросом задался пользователь Reddit под ником TheGaleForce: "Что можно сделать с остатками сваренных макарон (спагетти / лингуиние)?". Тогда люди в Сети стали делиться своими домашними рецептами со вчерашними макаронами.

"Обжарьте на сливочном масле, в устричном соусе и с зеленым луком. Посыпьте семенами кунжута. Теперь это азиатская лапша", - советует один пользователь. Другой - усовершенствовал рецепт, и предложил добавить заправку из ложечки арахисовой пасты и соевого соуса. Свой шедевр он назвал "Азиатской арахисовой лапшой".

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Еще один пользователь предложил вариант десерта из вчерашних макарон: обжарить их на сковороде со сливочным маслом, сахаром и корицей.

Итальянский вариант предложил другой читатель: "Обжарьте чеснок в оливковом масле, добавьте спагетти, хлопья чили и итальянские приправы. Нагрейте до теплого состояния и добавьте пармезан. Наслаждайтесь".

Что приготовить из вчерашних макарон - рецепты из Reddit / instagram.com/muttivatorin

Также TheGaleForce предложили приготовить необычное блюдо - пиццу с макаронами: "Банку томатного соуса вылейте на лапшу в форме для запекания, добавьте любые овощи, приправы, посыпьте сыром и запеките, чтобы получилась пицца с макаронами".

Более простой, но не менее сытный рецепт можно приготовить, если у вас есть в запасе бульон и ваши любимые овощи. "Просто разогрейте их вместе с макаронами", - предложил еще один из читателей.

Что приготовить из вчерашних макарон - рецепты из Reddit / pexels.com

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