УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Лайфхаки

Бабушкин метод для чистки противня: понадобятся только 2 вещи, которые есть дома

Руслана Заклинская
10 января 2024, 01:24
Очистка противня больше не будет страшным делом благодаря этому методу, а станет быстрым и противным процессом.
Бабушкин метод для чистки противня: понадобятся только 2 вещи, которые есть дома
Как легко очистить противень / Коллаж: Главред, фото: скриншот Youtube, ua.depositphotos.com

Поддержание чистоты на кухне может показаться сложной задачей, особенно когда речь идет о посуде, которая долго используется, например, о противне для духовки. Тем не менее, есть простой и эффективный домашний трюк, который поможет решить эту проблему. Сегодня мы расскажем, как помыть противень бабушкиным способом: это вас удивит и значительно облегчит вам жизнь.

Бабушкин трюк, который очистит противень

Никто не любит иметь дело с чисткой противня для духовки.Эта задача становится еще сложнее, когда жир и грязь глубоко въелись. Грязь не только визуально непривлекательна, она также может повлиять на вкус ваших блюд.

Пищевая сода, известная своими бесчисленными бытовыми применениями, станет лучшим союзником в сочетании с уксусом. Эта смесь особенно эффективна для борьбы с пригоревшей и налипшей грязью на противне.

видео дня

Чтобы добиться оптимальных результатов с помощью этого метода очистки, приготовьте пасту. Для этого смешайте 10 столовых ложек пищевой соды, три уксуса и четыре горячей воды. Постепенно добавляйте уксус, чтобы контролировать образование пены. Если паста слишком жидкая, добавьте еще пищевой соды, пока не получите кремообразную консистенцию.

Нанесите эту пасту прямо на противень и самые загрязненные места. Оставьте смесь на несколько часов, а затем удалите губкой и водой. После этого ваш противень будет как новый.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
кухня посуда лайфхак уборка
Реклама

Главное за день

Россия ударила ракетами по Харькову, есть прилет: подробности

Россия ударила ракетами по Харькову, есть прилет: подробности

00:31 Украина
Залужный в 2022 году предлагал смелый план контрнаступления, но США были против – СМИ

Залужный в 2022 году предлагал смелый план контрнаступления, но США были против – СМИ

22:33 Украина
Харькову не грозит наступление РФ: в ВСУ указали на важный момент

Харькову не грозит наступление РФ: в ВСУ указали на важный момент

22:28 Украина
Все главные новости

Последние новости

02:48

Хитрая головоломка: только 2% обладателей "супермозга" смогут найти животное за 8 секунд

02:02

Достаточно 1 таблетки: как легко убрать запах из мусорного ведра

01:36

Звезда "Спасателей Малибу" больна раком груди

01:24

Бабушкин метод для чистки противня: понадобятся только 2 вещи, которые есть дома

00:31

Россия ударила ракетами по Харькову, есть прилет: подробности

Из-за войны КНДР и Южной Кореи у Украины будут проблемы с боеприпасами - Виталий КуликИз-за войны КНДР и Южной Кореи у Украины будут проблемы с боеприпасами - Виталий Кулик
00:30

Кхал Дрого в активном поиске: Джейсон Момоа официально разводится с женой

09 января, вторник
23:29

Перерезать два основных пути: Гетьман рассказал, как изолировать войска РФ в Крыму

22:39

Ксения Мишина рассказала, как питается и нарвалась на критику

22:33

Залужный в 2022 году предлагал смелый план контрнаступления, но США были против – СМИ

Реклама
22:28

Харькову не грозит наступление РФ: в ВСУ указали на важный момент

21:51

Новолуние 11 января: три знака зодиака ощутят настоящее чудо в этот день

21:30

Умер Виталий Билоножко: где состоится прощание и похороны артиста

21:20

"Врагу не понравится": Залужный, Умеров и Сырский побывали у Купянска, будут решения

21:19

6 лучших упражнений для похудения: идеальная тренировка на все телоВидео

21:18

От чего умер Виталий Билоножко: вдова легендарного певца нарушила молчание

20:58

Постоянно получают подкрепление: оккупанты изменили тактику под Бахмутом

20:48

Можно ли включать пустую микроволновку: советы ошеломят даже опытных хозяек

20:13

РФ изменила приоритеты: Жданов сказал, по чему оккупанты теперь будут бить ракетами

20:12

Путин провалил зимнее наступление, РФ потеряла тысячи солдат и 400 ед. техники – Bild

20:08

"Вы эту войну начали": во Львове таксист оскорбил раненного ветерана войны

Реклама
19:46

Бывшая жена Мурата Началджиоглу впервые подтвердила их расставание

19:37

Сильное похолодание набирает обороты: в Украине врежет 17-гражусный мороз

19:19

Лунный календарь 10 января: чего стоит избегать в первой половине дня

19:12

Путин не собирается прекращать войну, Украине для победы нужно 4 шага – Умеров

19:10

Поражение Китая в Украинемнение

18:57

Рада планирует голосовать за закон о мобилизации 11 января - нардеп Железняк

18:32

Идет закрепление на новых рубежах: Дикий анонсировал хорошие новости с фронта

18:26

"Миф о мужчине был только в песнях": режиссер жестко высказался об Олеге Виннике

18:10

Предчувствовал смерть: о чем говорил в свои последние дни покойный Билоножко

18:06

Снова ударят трескучие морозы: синоптик сказала, когда будут самые холодные дни

18:02

Звезда "Кухни" Кузнецова похвасталась невероятной стройностью

17:56

Нефтебазу и энергообъект в Орле атаковало ГУР – СМИ

17:52

В Украине выплатят до 10 тысяч грн "зимней" помощи: где именно и кто имеет право

17:36

Возвращение любимого реалити-шоу: 1+1 Украина объявил кастинг на новый сезон "Міняю жінку"Видео

17:25

Только люди с "орлиным зрением" найдут кошку за 7 секунд: необычайная оптическая иллюзия

17:23

Кремль пытается избавиться от самого влиятельного российского генерала – СМИ

17:21

Лилия Ребрик откровенно поделилась с фанатами, как проходит новая беременность

17:17

Шансы Украины на победу в 2024-м году: Ходжес сказал, что должен сделать Запад

17:05

Оккупанты огромным штурмом пошли на Крынки: лейтенант ВСУ доложил обстановку

17:02

Недоверие к Порошенко - 75%, он опередил Арестовича - социсследование

Реклама
16:35

Почему нельзя обметать человека: о какой беде предупреждают древние приметы

16:31

"Не услышим его бархатный бас": звезды скорбят о смерти Виталия Билоножко

16:23

Колоссальные потери под Авдеевкой: эксперт рассказал о боях за город

16:23

Грозит удар всем союзникам США: Польша обратилась к Конгрессу

16:15

Зеленский анонсировал усиление ПВО после рекордных атак РФ: детали важной Ставки

16:00

Гороскоп на завтра 10 января: Стрельцу - проблемы с деньгами, Овну - ссора с другом

15:59

Атака Украины по Крыму: разведка Британии оценила эффективность ударов ВСУ

15:54

Это не смешно: полковник запаса прокомментировал "наступление" россиян на Харьков

15:40

От желтизны до белоснежности: как отбелить зубы в домашних условиях

15:20

США и союзники провели тайную встречу с Украиной, где обсудили мирный план – Bloomberg

Новости Украины
Новости КиеваНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости Мариуполя
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Война с Россией
Третья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в России
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииГоловоломки
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новости
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять