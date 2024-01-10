Бабушкин метод для чистки противня: понадобятся только 2 вещи, которые есть дома

Очистка противня больше не будет страшным делом благодаря этому методу, а станет быстрым и противным процессом.

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Как легко очистить противень / Коллаж: Главред, фото: скриншот Youtube, ua.depositphotos.com

Поддержание чистоты на кухне может показаться сложной задачей, особенно когда речь идет о посуде, которая долго используется, например, о противне для духовки. Тем не менее, есть простой и эффективный домашний трюк, который поможет решить эту проблему. Сегодня мы расскажем, как помыть противень бабушкиным способом: это вас удивит и значительно облегчит вам жизнь.

Бабушкин трюк, который очистит противень

Никто не любит иметь дело с чисткой противня для духовки.Эта задача становится еще сложнее, когда жир и грязь глубоко въелись. Грязь не только визуально непривлекательна, она также может повлиять на вкус ваших блюд.

Пищевая сода, известная своими бесчисленными бытовыми применениями, станет лучшим союзником в сочетании с уксусом. Эта смесь особенно эффективна для борьбы с пригоревшей и налипшей грязью на противне.

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Чтобы добиться оптимальных результатов с помощью этого метода очистки, приготовьте пасту. Для этого смешайте 10 столовых ложек пищевой соды, три уксуса и четыре горячей воды. Постепенно добавляйте уксус, чтобы контролировать образование пены. Если паста слишком жидкая, добавьте еще пищевой соды, пока не получите кремообразную консистенцию.

Нанесите эту пасту прямо на противень и самые загрязненные места. Оставьте смесь на несколько часов, а затем удалите губкой и водой. После этого ваш противень будет как новый.

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