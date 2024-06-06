Без открывалки и зажигалки: как легко открыть бутылку

Оказывается, вы, скорее всего, годами не знали, что открывалка не нужна. Благодаря вирусному видео на TikTok был раскрыт гораздо более простой способ.
Когда вы утоляете жажду и отчаянно хотите открыть бутылку, все, что вам нужно, - это дверь. Это может показаться безумием, но, похоже, трюк работает, уверяет пользователь sleepykrogan.
На опубликованном видео видно, как он кладет верхнюю часть бутылки на выступ дверной петли, чтобы снять крышку. И быстро, и гениально.
Тысячи людей были ошеломлены этим способом, и они просто не могут поверить, что никогда не слышали о нем раньше. Кто бы мог подумать, что поднять крышку может быть так просто?
TikTok
TikTok ("ТикТок") — сервис для создания и просмотра коротких видео, принадлежащий пекинской компании "ByteDance". Запущенная в 2018 году международная версия является ведущей видеоплатформой для коротких видео в Китае и становится всё более популярной в других странах, став одним из наиболее быстрорастущих и скачиваемых приложений, пишет Википедия.
Один человек написал в комментариях: "Ты только что спас меня, друг". Другой написал: "ОМГ, это сработало. Я не ожидал, но собирался попробовать все".
Третий ответил: "Я не могу выразить тебе свою благодарность".
А четвертый добавил: "Это единственный хак, который я нашел и сразу же добился успеха. Спасибо, потому что я уже собирался бросить его во что-нибудь".
Смотрите видео о том, как открыть бутылку без открывашки:
@sleepykrogan If you have a door you can open a bottle ??. How to open a bottle without a bottle opener fast and easy. #bottleopenerhack#howtoopenbottle#foryou#fyp#hack#bottle#door#doorframe♬ original sound - X?
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