Без открывалки и зажигалки: как легко открыть бутылку

Открыть бутылку может быть непросто, если у вас нет под рукой нужных инструментов.

https://glavred.info/lifehack/bez-otkryvalki-i-zazhigalki-kak-legko-otkryt-butylku-10570826.html Ссылка скопирована

Как легко открыть бутылку / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

Оказывается, вы, скорее всего, годами не знали, что открывалка не нужна. Благодаря вирусному видео на TikTok был раскрыт гораздо более простой способ.

Когда вы утоляете жажду и отчаянно хотите открыть бутылку, все, что вам нужно, - это дверь. Это может показаться безумием, но, похоже, трюк работает, уверяет пользователь sleepykrogan.

На опубликованном видео видно, как он кладет верхнюю часть бутылки на выступ дверной петли, чтобы снять крышку. И быстро, и гениально.

видео дня

Как легко открыть бутылку / Скриншот из видео

Тысячи людей были ошеломлены этим способом, и они просто не могут поверить, что никогда не слышали о нем раньше. Кто бы мог подумать, что поднять крышку может быть так просто?

TikTok TikTok ("ТикТок") — сервис для создания и просмотра коротких видео, принадлежащий пекинской компании "ByteDance". Запущенная в 2018 году международная версия является ведущей видеоплатформой для коротких видео в Китае и становится всё более популярной в других странах, став одним из наиболее быстрорастущих и скачиваемых приложений, пишет Википедия.

Один человек написал в комментариях: "Ты только что спас меня, друг". Другой написал: "ОМГ, это сработало. Я не ожидал, но собирался попробовать все".

Третий ответил: "Я не могу выразить тебе свою благодарность".

А четвертый добавил: "Это единственный хак, который я нашел и сразу же добился успеха. Спасибо, потому что я уже собирался бросить его во что-нибудь".

Смотрите видео о том, как открыть бутылку без открывашки:

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред