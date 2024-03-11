'Боятся запаха': чем обработать место, чтобы кот не гадил в доме

Как приучить кота не гадить где попало и вовремя ходить на туалет - Главред собрал полезные советы.

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Как отучить кота гадить / коллаж: Главред, фото: pexels, ua.depositphotos.com

Как отучить кота гадить народными средствами, чтобы он не портил имущество в доме - Главред собрал полезные советы. Однако, прежде всего стоит разобраться, почему коты могут гадить в неположенном месте. Среди основных причин такого поведения домашних любимцев могут быть такие проблемы: болезнь, психологическая проблема, или лоток не подходит котам.

Специалисты в Youtube-канале рассказали интересные факты о поведении котов в доме и как правильно приучить домашнего любимца к туалету.

Как отучить кошку гадить с помощью уксуса и цитрусовых

Владельцы кошек рассказали, что лучше всего поможет лимон. Его запах очень резкий и насыщенный для кошек. Чтобы кот не гадил по дому, стоит разбрызгать сок лимона по поверхности, где кот делает свои "дела". Также можно применить саму кожуру лимона, просто разложив ее по местам, где может гадить кот. Цитрусовые запахи наиболее неприятны для кота.

Очень действенный метод с применением уксуса. Этот запах также очень хорошо отпугивает котов. Запах уксуса может раздражать слизистые оболочки их носика, поэтому является отличным отпугивающим средством. Известно, что уксус также хорошо перебивает запах кошачьей мочи.

Чем обработать место чтобы кот не гадил: лайфхаки

Не нужно сразу наказывать кота за то, что он гадит в доме. Стоит разобраться в проблеме и понять, как ее решить. Специалисты советуют придерживаться таких советов, чтобы кот избегал хождения в туалет где-то в другом месте в доме.

Стоит взять тряпку или полотенце и хорошо протереть ею кота вокруг его шеи. Затем нужно этой же тряпкой протереть тщательно по тем местам, где он гадит. Известно, что кот никогда не будет гадить там, где пахнет им и его феромонами.

Также действенный лайфхак, чтобы кот не гадил в запрещенных местах - стоит поставить в то место тарелку с его едой. Коты никогда не будут ходить в туалет туда, где они едят.

Также владельцы котов советуют разложить куски пищевой фольги в тех местах, где кот ходит в туалет. Она скользкая и шелестит, пугая кота, поэтому он перестанет ходить в туалет в неположенные места.

Также в магазинах можно приобрести специальный "отпугиватель" для котов. Такое средство поможет отучить кота ходить в туалет в места, которые не предназначены для этого. Также можно приобрести специальное средство, которое поможет приучить кота ходить в лоток.

Если у вас нет специальных средств, то можно побрызгать эфирными маслами туда, где гадит кот. Для этого прекрасно подойдут масла эвкалипта, пихты и гвоздики. Нужно отпугнуть кота резким и устойчивым.

Смотрите видео о том, как приучить котенка к лотку:

Лайфхак Согласно данным Википедии, Лайфха́к (англ. life hack) — это хитрость или полезный совет, помогающий эффективно решить ту или иную проблему. Неологизм "лайфхак", образованный путём слияния английских слов life ("жизнь") и hack ("взломать"), был предложен британским журналистом, специализирующимся в области компьютерных технологий, Дэнни О’Брайеном.

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