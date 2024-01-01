Женщина поделилась лайфхаком, как за секунды отмыть чашки от налета после чая

Иногда ваша любимая чашка может выглядеть грязной внутри и может содержать неприглядные коричневые пятна. Эта грязь на чашках возникает из-за танина, который придает ему цвет, а также используется в качестве средства для многих красителей. Это может привести к обесцвечиванию и темным пятнам на чашках, которые, к сожалению, не всегда легко стираются.
Женщина поделиться трюком, как можно удалить пятна от кофе и чая за считанные секунды. Она рассказала, что всегда замачивает чашки и чайные ложки раз в шесть месяцев в отбеливателе. Чтобы не покупать новые приборы для стола, стоит лишь использовать отбеливатель, передает издание Mirror.
Вы также можете замачивать чашки раз в неделю водой с отбеливателем. Вам не нужно покупать ничего лишнего, просто немного отбеливателя и воды и замочить на пять минут.
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