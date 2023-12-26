Нужно только 2 чашки воды: как отличить натуральный чай от подкрашенного

Это простой, но эффективный способ распознавания низкокачественного продукта.

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Как отличить натуральный чай от подкрашенного / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Чайный ряд в магазинах буквально ломится от разнообразия, но как часто мы задумываемся о качестве этого ароматного напитка?

Простой метод может помочь вам различить натуральный чай от подделки.

Кстати, ранее мы рассказывали, как отмыть чашку от чая и кофе: налет растворится через 5 минут.

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Секрет в холодной воде

Отличить поддельный чай от настоящего можно без химического анализа. Вам понадобится всего лишь холодная вода. Возьмите пакетик чая или небольшое количество заварки и погрузите в холодную воду.

Некачественный чай, подкрашенный красителями, выдаст себя сразу. Если в чае использовали красители, вода изменит свой цвет мгновенно.

Качественные чаи раскрывают свои ароматы и вкус только в горячей воде. Вы можете убедиться в этом, заварив чай в обычной горячей воде. Это простой, но эффективный способ распознавания низкокачественного продукта. В следующий раз, когда вы сомневаетесь в качестве чая, используйте этот простой метод.

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