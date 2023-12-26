Нужно только 2 чашки воды: как отличить натуральный чай от подкрашенного

Чайный ряд в магазинах буквально ломится от разнообразия, но как часто мы задумываемся о качестве этого ароматного напитка?
Простой метод может помочь вам различить натуральный чай от подделки.
Кстати, ранее мы рассказывали, как отмыть чашку от чая и кофе: налет растворится через 5 минут.
Секрет в холодной воде
Отличить поддельный чай от настоящего можно без химического анализа. Вам понадобится всего лишь холодная вода. Возьмите пакетик чая или небольшое количество заварки и погрузите в холодную воду.
Некачественный чай, подкрашенный красителями, выдаст себя сразу. Если в чае использовали красители, вода изменит свой цвет мгновенно.
Качественные чаи раскрывают свои ароматы и вкус только в горячей воде. Вы можете убедиться в этом, заварив чай в обычной горячей воде. Это простой, но эффективный способ распознавания низкокачественного продукта. В следующий раз, когда вы сомневаетесь в качестве чая, используйте этот простой метод.
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