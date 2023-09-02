Чем можно убрать царапину на стекле: простые ответы ошеломляют

Часто случается прискорбный казус, что на стеклянной поверхности появляются трещины. Главред решил разобраться в теме "Чем можно убрать царапину на стекле?".

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Трещина в стекле / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Крайне нежелательно, чтобы в доме на какой-либо стеклянной части предметов обихода появляются царапины.

Как убрать крупные царапины со стекла

Cпособ №1. Прозрачный лак для ногтей. Даже если вы суровый дровосек и никогда не делали и себе маникюр, все же стоит всегда держать под рукой небольшой флакон прозрачного лака. К примеру, на случай, если нужно будет справиться с особенно капризной царапиной на стекле. Нужно нанести тонкий слой лака на царапину и оставить на час. Затем нужно слегка намочить тряпку в средстве для снятия лака и аккуратно протереть поверхность рядом с царапиной (чтобы ликвидировать все лишнее).

Способ №2. С помощью зубной пасты либо абразивного мыла. Для этого способа подойдет либо отбеливающая зубная паста, либо мыло с пемзой, которое предназначено для удаления стойкой грязи. Во-первых, помойте стекло и дайте ему высохнуть. Нанесите немного зубной пасты или мыла на слегка влажную тряпку и трите царапину около половины минуты мелкими круговыми движениями. При этом старайтесь не слишком давить на стекло. Затем ‒ уберите остатки пасты или мыла сухой тряпкой. Если царапина осталась на месте, то повторите процедуру еще раз.

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Способ №3. С помощью металлической мочалки для посуды. Как ни парадоксально, это действенный способ решить проблему. Секрет в том, чтобы правильно выбрать мочалку ‒ она должна быть максимально мягкой. К сожалени, далеко не все производители обозначают такую степень мягкости специальным кодом #0000 на этикетке (чтобы было удобнее искать в магазине) либо называют своё изделие не мочалкой, а стальной ватой либо шерстью.

Другой важный нюанс — каждый раз использовать новую мочалку, потому что старая может поцарапать стекло еще сильнее ‒ ведь на ней может остаться много грязи или пыли.

Можно ли убрать царапины со стекла

Для этого придумано множество способов. К примеру, можно воспользоваться уксусом с горчицей. Этот способ используют в сложных случаях. Сперва в уксус нужно добавить горчичный порошок. Должна получиться смесь, похожая по густоте на сметану. Далее ‒ смажьте ей углубление, а после обработки ‒ отполируйте.

Растительное масло. Оно поможет убрать небольшие сколы с трещинами. Маслом нужно смочить тонкую мягкую тряпку и потом и отполировать стекло либо изделие из него.

Грецкий орех. Сердцевину грецкого ореха тоже используют, чтобы царапины не было видно. Аккуратно очистите ее от шкурки и втирайте четкими круговыми движениями.

Аммиачный раствор. Чтобы приготовить такой раствор, обычно требуется 15г грамм сухого аммиака и пол-литра воды. Далее ‒ смешайте в неглубоком сосуде ы и намочите раствором мягкую ткань либо ватный диск. Потом ‒ обрабатывайте поврежденную поверхность до достижения желаемого результата (в среднем, процедура занимает от 1 минуты).

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