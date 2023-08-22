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Как избавиться от бликов на лобовом стекле: копеечное средство творит чудеса

Алексей Тесля
22 августа 2023, 02:40
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Как убрать мелкие точки на лобовом стекле - опытные водители дали дельный совет.
Лобовое стекло
Как убрать блики на лобовом стекле от встречных фар / Коллаж: Главред, Фото: Pixabay

Нередко водителям доставляют неудобства солнечные блики, появляющиеся на лобовом стекле. Они отражают внутренний интерьер и мешают сосредоточиться. При этом блики отвлекают водителя от управления авто и реально могут привести к созданию аварийной ситуации.

Появление бликов на лобовом стекле авто может произойти в самый неожиданный момент. Тут играет свою роль как время дня, погодные условия, так и особенности расположения лобового стекла в авто, а также настройки сидения водителя.

Как избавиться от бликов в авто

Одним из эффективных средств является очистка лобового стекла. Необходимо обработать лобовое стекло с обеих сторон специальным средством для стекол. После этого его можно сполоснуть чистой водой.

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Еще один способ предусматривает нанесение раствора из уксуса и воды.

Порядок действий:

  • в подходящей емкости размешайте воду и уксус;
  • нанесите раствор на лобовое стекло губкой или куском ткани;
  • используя скомканную газету вытрите стекло насухо.

Полировка лобового стекла

Для профилактики налипания грязи на стекло, а также образования царапин, используйте специальный полироль. Специальное средство наносится на стекло влажной чистой тряпкой. После чего необходимо дать полиролю время закрепиться: для этого накройте стекло на время высыхания. Оставшийся мутноватый оттенок удалите с помощью ткани.

Как бороться с бликами

Один из наиболее простых и эффективных средств борьбы с бликами на лобовом стекле авто – использование водителем очков с поляризованными стёклами. Его принцип действия заключается борьбе со световыми волнами, которые поляризованы в опасной плоскости. При этом такие очки доступны любому водителю и не требуют дополнительных действий, блокируя все отражения бликами.

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