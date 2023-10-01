Почему орехи нужно замачивать в воде: результат приятно удивит

Можно ли есть орехи без замачивания и как правильно есть орехи - Главред собрал полезные советы .

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Нужно ли замачивать сырой фундук / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, pixabay.com

Что будет если не замачивать орехи - специалисты по правильному питанию поделились, что все заключается в фитиновой кислоте, которая есть в орехах. Если орех не подготовлен к употреблению, то его витамин находятся как бы в "сплячке". Главред подробнее разобрался в том, как правильно употреблять орехи и в чем их польза.

Нужно ли замачивать сырой фундук

Орехи - это полезный и полноценный перекус человека, который насыщает организм питательными витаминами и элементами. Специалисты по здоровому питанию рекомендуют, что стоит вымачивать орехи в воде, так как это добавит пользы им.

Орехи сами по себе имеют твердую текстуру и являются сложные для пищеварения организма, а замачивание размягчает их и облегчает пищеварение.

Замоченные в воде орехи, имеют большее и лучшее количество полезных веществ. Также они становятся более доступными для усвоения в организме.

Некоторые виды орехов имеют танины, которые дают горечь в орехах, а после замачивания вкус становится нежный и мягкий.

Также важно, что замачивание орехов удаляет загрязнения и бактерии на них.

Сколько времени надо замачивать фундук и другие орехи

Каждый вид орехов имеет свое время на замачивание. Больше всего времени для замачивания требуется миндаль - 12 часов. Грецкие орехи достаточно залить водой на 8-12 часов. Специалисты рекомендуют замачивать арахис и фундук на 8 часов.

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Как правильно вымачивать орехи

Для начала стоит поместить орехи в тарелку и добавить теплой воды, чтобы она покрыла все орехи.

Можно также добавить в воду соль (1 ч. л. на 140 г орехов) и хорошо размешать.

Стоит накрыть тарелку и оставить на ночь или на 12 часов.

После того, как определенное время миновало, нужно слить воду и промыть орехи еще раз.

Также стоит обсушить орехи бумажным полотенцем.

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