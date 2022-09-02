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Что добавить в тесто, чтобы оно быстро не черствело и как сделать выпечку более мягкой

2 сентября 2022, 09:58

Как сделать так, чтобы выпечка после того, как вы ее достали из духовки быстро не черствела - Главдер собрал самые действенные способы.

пирожки
Как сохранить выпечку мягкой подольше / ua.depositphotos.com

Хозяйки часто задаются вопросом – что добавить в дрожжевое тесто, чтобы пирожки и кексы были пышными и вкусными. Главред разбирался, как сделать так, чтобы выпечка долго не черствела после того, как вы ее достали из духовки.

Что добавить в тесто, чтобы оно не черствело

Для того, чтобы выпечка подольше оставалась свежей и не засыхала, в тесто для пирогов, блинов и даже оладий стоит добавить немного манки. Также можно подмешать пару столовых ложек ржаной муки – эффект будет тот же.

Еще один секрет – чтобы тесто долго не черствело повара рекомендуют не забывать просеивать муку, таким образом вы обогатите ее кислородом, который необходим для правильной "работы" дрожжей.

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Что делать, чтобы выпечка стала мягче

  • Чтобы хлеб и другая выпечка стали мягкими просто заверните изделия в фольгу и нагрейте в духовке при 200 ºС. В том случае, если выпечка немного подсохла стоит завернуть ее в бумажное полотенце, после – во влажное, а лишь потом обернуть фольгой. Секрет – всего 15 минут в духовке помогут разогреть изделие из теста, а также размягчить его.
  • Чтобы сделать кексы, бисквиты, пироги более объемными есть еще один секрет – в тесто обязательно добавляют пшеничный крахмал, что делает его "зернистым" и более мягким, улучшает вкусовые качества и структуру.
  • Чтобы выпечка оставалась пышной и на следующий день, можно добавить в тесто пол стакана минералки или развести одну чайную ложку соды в половине стакана воды комнатной температуры, а потом "загасить" эту смесь уксусом или лимонной кислотой.
  • Во время приготовления теста для улучшения его качеств можно добавить немного растительного масла – это поможет выпечке подольше оставаться мягкой.
  • Есть еще одна хитрость – позвольте подойти дрожжевому тесту не один, а несколько раз, так оно лучше насытиться воздухом и не будет после выпекания быстро черстветь.
  • Во время замеса теста на пирожки обязательно добавьте в него чуть сметаны, это сделает выпечку более мягкой. А яиц наоборот рекомендуют положить поменьше, ведь белок придает готовому изделию жёсткость. После того, как достали пирожки из духовки, смажьте их сверху маргарином о поместите в полиэтиленовый пакет, это предотвратит от быстрого высыхания.
  • Сохранить свежесть пирога поможет хранение его в глиняной посуде, накрытой салфеткой. Почему так происходит – глина прекрасно сохраняет тепло и не позволит выпечке быстро зачерстветь.
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Что добавить в тесто, чтобы выпечка получалась более пышной / pixabay

Как правильно остужать выпечку

После того, как достали с духовки готовые пирожки, не спешите быстро снимать их с противня – накройте полотенцем и разрешите остыть на протяжении 10 минут.

Внимание – духовка после завершения работы должна обязательно остывать только с закрытой дверцей.

пирог
Как сохранить пирог мягким длительное время / ua.depositphotos.com

Чем накрыть выпечку после духовки

После извлечения духовки пирожки или кексы нужно накрыть чистым полотенцем и дать полностью остыть, ведь при контакте с кислородом выпечка быстро теряет свою свежесть. Изделия, которые полностью остыли, нужно завернуть в пленку, полиэтиленовый кулек или фольгу.

В том случае, если перед вами стоит задача подольше сохранить свежесть пирожков, советуем хранить их в холодильнике – этот способ поможет продлить их срок годности до недели.

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