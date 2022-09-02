Что добавить в тесто, чтобы оно быстро не черствело и как сделать выпечку более мягкой

Как сохранить выпечку мягкой подольше / ua.depositphotos.com

Хозяйки часто задаются вопросом – что добавить в дрожжевое тесто, чтобы пирожки и кексы были пышными и вкусными. Главред разбирался, как сделать так, чтобы выпечка долго не черствела после того, как вы ее достали из духовки.

Что добавить в тесто, чтобы оно не черствело

Для того, чтобы выпечка подольше оставалась свежей и не засыхала, в тесто для пирогов, блинов и даже оладий стоит добавить немного манки. Также можно подмешать пару столовых ложек ржаной муки – эффект будет тот же.

Еще один секрет – чтобы тесто долго не черствело повара рекомендуют не забывать просеивать муку, таким образом вы обогатите ее кислородом, который необходим для правильной "работы" дрожжей.

Видео дня

Что делать, чтобы выпечка стала мягче

Чтобы хлеб и другая выпечка стали мягкими просто заверните изделия в фольгу и нагрейте в духовке при 200 ºС. В том случае, если выпечка немного подсохла стоит завернуть ее в бумажное полотенце, после – во влажное, а лишь потом обернуть фольгой. Секрет – всего 15 минут в духовке помогут разогреть изделие из теста, а также размягчить его.

Чтобы сделать кексы, бисквиты, пироги более объемными есть еще один секрет – в тесто обязательно добавляют пшеничный крахмал, что делает его "зернистым" и более мягким, улучшает вкусовые качества и структуру.

Чтобы выпечка оставалась пышной и на следующий день, можно добавить в тесто пол стакана минералки или развести одну чайную ложку соды в половине стакана воды комнатной температуры, а потом "загасить" эту смесь уксусом или лимонной кислотой.

Во время приготовления теста для улучшения его качеств можно добавить немного растительного масла – это поможет выпечке подольше оставаться мягкой.

Есть еще одна хитрость – позвольте подойти дрожжевому тесту не один, а несколько раз, так оно лучше насытиться воздухом и не будет после выпекания быстро черстветь.

Во время замеса теста на пирожки обязательно добавьте в него чуть сметаны, это сделает выпечку более мягкой. А яиц наоборот рекомендуют положить поменьше, ведь белок придает готовому изделию жёсткость. После того, как достали пирожки из духовки, смажьте их сверху маргарином о поместите в полиэтиленовый пакет, это предотвратит от быстрого высыхания.

Сохранить свежесть пирога поможет хранение его в глиняной посуде, накрытой салфеткой. Почему так происходит – глина прекрасно сохраняет тепло и не позволит выпечке быстро зачерстветь.

Что добавить в тесто, чтобы выпечка получалась более пышной / pixabay

Как правильно остужать выпечку

После того, как достали с духовки готовые пирожки, не спешите быстро снимать их с противня – накройте полотенцем и разрешите остыть на протяжении 10 минут.

Внимание – духовка после завершения работы должна обязательно остывать только с закрытой дверцей.

Как сохранить пирог мягким длительное время / ua.depositphotos.com

Чем накрыть выпечку после духовки

После извлечения духовки пирожки или кексы нужно накрыть чистым полотенцем и дать полностью остыть, ведь при контакте с кислородом выпечка быстро теряет свою свежесть. Изделия, которые полностью остыли, нужно завернуть в пленку, полиэтиленовый кулек или фольгу.

В том случае, если перед вами стоит задача подольше сохранить свежесть пирожков, советуем хранить их в холодильнике – этот способ поможет продлить их срок годности до недели.