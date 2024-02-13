Что можно сделать из пятилитровой баклажки: 5 поделок, которые упростят жизнь

С помощью пятилитровых бутылок можно легко создать полезные вещи для сада и города.

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Что можно сделать из пятилитровой баклажки / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Пластиковые бутылки для многих людей обычное дело, но для садоводов и людей, у которых есть огород, они являются настоящим сокровищем.

Кстати, ранее мы рассказывали, как посеять морковь, чтобы не прореживать - хитрый трюк с бутылкой.

Мини-парники для рассады

С помощью пятилитровых бутылок можно легко создать мини-парники для выращивания рассады. Просто отрежьте верхнюю часть бутылки, наполните ее землей и посадите семена. Такие парники помогут создать оптимальные условия для роста и защитят молодые растения от неблагоприятных погодных условий.

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Системы полива

Превратите пластиковые бутылки в эффективные системы полива. Просто просверлите несколько дырок в крышке, закопайте бутылку возле растения, наполните ее водой и закройте крышку. Благодаря этому простому устройству влага будет поступать к корням растений равномерно.

Вертикальные сады

Создайте уникальные вертикальные сады, используя пятилитровые бутылки в качестве горшков. Подвесьте их на стене или заборе, наполните землей и посадите туда разнообразные растения. Это не только экологичный способ использования пластика, но и позволяет максимально эффективно использовать пространство.

Защита от сорняков

Используйте отрезанные днища бутылок в качестве крышек для растений, чтобы предотвратить рост сорняков. Это простое решение поможет сохранить землю вокруг растений и уменьшить необходимость вручную пропалывать сорняки.

Мини-поливальные системы для теплиц

Превратите пятилитровые бутылки в мини-автоматические поливальные системы для теплиц. Подключите их к основной системе полива, просверлите отверстия внизу бутылки и закопайте их в землю рядом с растениями. Такая система обеспечит равномерное распределение влаги.

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