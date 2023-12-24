Что подарить на Новый год брату: грандиозная идея просто сразит наповал

Если вы хотите удивить вашего брата, подарите что-то оригинальное, что запомнится ему надолго.

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Что можно купить в подарок брату / Коллаж: Главред, Фото: Pixabay/ua_Bob_Dmyt_ua, Pixabay/geralt

Новогодние праздники – это период активного поиска подарков для родных и близких. И если презенты родителям можно выбрать без труда, то с подарками братьям иногда возникают загвоздки.

При выборе подарка брату на Новый год постарайтесь сделать так, чтобы ваш презент запомнился ему надолго. Не обязательно это будет дорогая вещь, важно, чтобы вы дарили подарок с чувством и душевной теплотой.

Конечно, идеальным вариантом будет такой подарок, который поразит брата оригинальностью и нестандартностью. Существует сразу несколько рекомендаций по выбору подарка брату на Новый год.

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Что можно подарить брату

Путевку в оздоровительный центр или санаторий (если вы хорошо знаете его предпочтения);

Гироскутер или моноколесо (если вы уверены в его физических кондициях);

Спортивные товары или снаряжение (при условии, если брат увлекается спортом);

Стильный канцелярский аксессуар (брендовую ручку или кожаную папку).

Что подарить брату необычное

Специалисты в один голос говорят о том, что если вы хотите удивить вашего брата, подарите что-то оригинальное, что запомнится ему надолго.

Варианты подарков:

красивый банный халат с именной надписью (брат оценит вашу любовь по достоинству);

телескоп или подзорную трубу (если у вашего брата истинно романтическая натура);

мини-бар (однако такой подарок следует делать лишь в случае, если вы уверен в его физическом здоровье и психологической устойчивости).

Что можно подарить своему брату

Если вы стремитесь к чему-то оригинальному, тогда обратите внимание на подарки, которые будут полезны вашему брату.

Что можно подарить:

набор для ухода за бородой и усами (сейчас многие носят бороду и усы, поэтому подарок может быть как нельзя кстати);

качественную парфюмерию (если вы хорошо знаете его вкус);

бокалы для пива или виски (при условии, если ваш брат не является противником алкоголя);

стильный кошелек или часы с гравировкой (такой подарок будет напоминать о вас долгие годы).

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