Французский трюк с фольгой: зачем ставить ее за батареями

Вы узнаете:
- Как фольга может сэкономить вам деньги
- Как правильно установить фольгу за батарею
Зима стремительно приближается, и с ней – холод, который заставляет нас включать отопление. Это, в свою очередь, неизбежно ведет к увеличению счетов за электричество и газ.
Но есть один простой и недорогой способ сократить эти расходы, не жертвуя комфортом – это алюминиевая фольга, пишет Главред.
Как фольга помогает сохранить тепло?
Алюминиевая фольга является отличным теплоотражателем. Если вы заметили, что в вашем доме радиаторы часто отапливают не только помещение, но и стену за ними, возможно, вы теряете много тепла. Стены поглощают часть энергии, которая могла бы быть направлена обратно в комнату. Чтобы избежать этого, можно использовать алюминиевую фольгу, пишет французский портал Sante+.
Простой трюк: если разместить лист фольги за радиатором, она будет эффективно отражать тепло обратно в помещение, предотвращая его потерю через стены. Это особенно важно, если радиатор установлен в месте с плохой теплоизоляцией.
Как правильно установить фольгу за радиатором?
Установка алюминиевой фольги – это недорогой и легкий процесс. Для этого возьмите кусок картона, который по размеру соответствует вашему радиатору, и полностью покройте его фольгой. Убедитесь, что фольга зафиксирована на картоне, закрепив углы степлером. Затем, поставьте картон с фольгой за радиатор так, чтобы он не соприкасался непосредственно с ним, оставляя небольшое пространство между радиатором и фольгой.
Этот метод помогает эффективно перераспределить тепло по комнате, уменьшая потребность в дополнительном отоплении и сокращая счета за электричество или газ.
Используя фольгу, вы уменьшаете потребление энергии для обогрева помещения, что особенно актуально в зимний период. Алюминиевая фольга доступна и легко заменяема, а картон можно найти в любом доме.
Тепло распределяется равномерно, и вам не придется постоянно регулировать температуру радиатора.
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Santé+ Magazine
Santé+ Magazine - это журнал, специализирующийся на советах по дому и небольших советах для повседневной жизни, журнал, который уже более десяти лет является частью франкоязычного ландшафта печатных СМИ. Первоначально журнал был доступен в печатном виде, но позже был выпущен в цифровой версии.
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