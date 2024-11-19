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Французский трюк с фольгой: зачем ставить ее за батареями

Сергей Кущ
19 ноября 2024, 13:04
399
Установка алюминиевой фольги – это недорогой и легкий процесс.
Как сделать чтобы батарея грела лучше
Как сделать чтобы батарея грела лучше / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Вы узнаете:

  • Как фольга может сэкономить вам деньги
  • Как правильно установить фольгу за батарею

Зима стремительно приближается, и с ней – холод, который заставляет нас включать отопление. Это, в свою очередь, неизбежно ведет к увеличению счетов за электричество и газ.

Но есть один простой и недорогой способ сократить эти расходы, не жертвуя комфортом – это алюминиевая фольга, пишет Главред.

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Как фольга помогает сохранить тепло?

Алюминиевая фольга является отличным теплоотражателем. Если вы заметили, что в вашем доме радиаторы часто отапливают не только помещение, но и стену за ними, возможно, вы теряете много тепла. Стены поглощают часть энергии, которая могла бы быть направлена обратно в комнату. Чтобы избежать этого, можно использовать алюминиевую фольгу, пишет французский портал Sante+.

Простой трюк: если разместить лист фольги за радиатором, она будет эффективно отражать тепло обратно в помещение, предотвращая его потерю через стены. Это особенно важно, если радиатор установлен в месте с плохой теплоизоляцией.

Как подготовить дом к отопительному сезону
Как подготовить дом к отопительному сезону / Инфографика: Главред

Как правильно установить фольгу за радиатором?

Установка алюминиевой фольги – это недорогой и легкий процесс. Для этого возьмите кусок картона, который по размеру соответствует вашему радиатору, и полностью покройте его фольгой. Убедитесь, что фольга зафиксирована на картоне, закрепив углы степлером. Затем, поставьте картон с фольгой за радиатор так, чтобы он не соприкасался непосредственно с ним, оставляя небольшое пространство между радиатором и фольгой.

Этот метод помогает эффективно перераспределить тепло по комнате, уменьшая потребность в дополнительном отоплении и сокращая счета за электричество или газ.

Используя фольгу, вы уменьшаете потребление энергии для обогрева помещения, что особенно актуально в зимний период. Алюминиевая фольга доступна и легко заменяема, а картон можно найти в любом доме.

Тепло распределяется равномерно, и вам не придется постоянно регулировать температуру радиатора.

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Santé+ Magazine - это журнал, специализирующийся на советах по дому и небольших советах для повседневной жизни, журнал, который уже более десяти лет является частью франкоязычного ландшафта печатных СМИ. Первоначально журнал был доступен в печатном виде, но позже был выпущен в цифровой версии.

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