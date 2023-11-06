Хозяйка обновила линолеум на кухне за копейки: помогли два бюджетные средства

После такой обработки линолеум мгновенно преобразится и будет выглядеть как новый.

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Как восстановить линолеум и придать ему блеск / Фото: скриншот YouTube

Линолеум - очень популярно покрытие для кухни или коридора, но со временем оно может утратить свой первоначальный вид из-за царапин, трещин и потертостей.

Однако нет необходимости сразу же заменять ваш линолеум. Существует простой и доступный способ вернуть ему бывшую красоту.

Как восстановить линолеум и придать ему блеск?

Конечно, вы можете использовать покупные средства, но их с легкостью заменят всего два средства: обезжириватель уайт-спирит и пленкообразующее жидкое средство - олифа.

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Первым шагом является обработка линолеума уайт-спиритом. Этот этап поможет удалить загрязнения и жир, которые могут накопиться на поверхности линолеума со временем.

Затем переходите ко второму этапу - натиранию линолеума с использованием олифы. Олифа создает защитный слой, который помогает восстановить цвет и блеск вашего напольного покрытия.

Через 10-15 минут после нанесения олифы, натрите линолеум обычной хлопчатобумажной тканью. Это завершающий шаг, который придает вашему полу новое сияние.

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