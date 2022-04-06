Как быстро избавиться от неприятного запаха на кухне – 5 простых советов

Как убрать запах на кухне / depositphotos.com/

Неприятный запах на кухне может не только подпортить настроение, но и свидетельствовать о том, что где-то начали размножаться бактерии. Как бороться с "ароматами" на кухне и всегда сохранять ее чистой, разобрался Главред.

О том, как помыть посуду с помощью подручных средств, читайте в материале: Как помыть посуду без моющего – 5 средств, которые есть на каждой кухне.

Следить за чистотой на кухне легко, если взять на вооружение эти пять советов. Они помогут предотвратить появление неприятных запахов или быстро устранить их.

Выбрасывайте мусор

Содержимое мусорного ведра является главным источником амбре на кухне. Для того, чтобы избежать неприятных запахов нужно не только регулярно выносить мусор, но и мыть ведро и тщательно просушивать по мере необходимости. Лучше это делать не менее 1 раза в неделю.

Бытовая техника

Чаще всего продукты портятся в холодильнике. Однако не стоит забывать и о микроволновке и посудомоечной машине. Следите за чистотой бытовой техники, проводите ревизию продуктов и проверяйте не засорились ли фильтры.

Мойка

Кухонная раковина заслуживает особого внимания, ведь она может стать не только источником неприятного запаха, но и рассадником болезнетворных микробов. Регулярно прочищайте трубы, в которых могут застревать остатки пищи и жира, мойте или протирайте раковину после каждого использования.

"Ядреная" пища

Продукты с резким ароматом могут провоцировать появление посторонних запахов на кухне. При работе с рыбой, чесноком, сыром, луком и другими "резкими" продуктами, нужно сразу же мыть весь инвентарь, чтобы запах не въелся в разделочные поверхности, особенно из дерева и пластика.

Эфирные масла

Экстракты лимона, грейпфрута, чайного дерева, эвкалипта и другие станут вашими помощниками в борьбе за чистоту кухни. Различные масла в эфирных лампах могут не только подарить кухне приятные ароматы, но и продезинфицировать воздух.

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