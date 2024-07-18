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Как избавиться от муравьев в доме раз и навсегда: 100-процентное средство

Сергей Кущ
18 июля 2024, 20:39
115
В сети рассказали о лучшем способе, который навсегда избавит вас от этой проблемы.
Как избавиться от муравьев в доме раз и навсегда
Как избавиться от муравьев в доме раз и навсегда / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Муравьи - невыносимые незваные гости, которые заполоняют дом за считанные дни, а избавиться от них бывает просто нереально.

В сети рассказали о лучшем способе, который навсегда избавит вас от этой проблемы, пишет express.

Стюарт Уорсоп зашел на страницу Mrs Hinch Gardening Tips в Facebook, чтобы поделиться своим рецептом "домашнего убийцы муравьев".

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"У вас проблемы с муравьями, внутри или снаружи? Это средство поможет избавиться от них навсегда. Что самое интересное, так это то, что им понадобилось две минуты, чтобы найти его, и пять минут, чтобы сделать", - поделился мужчина.

Кто такая Миссис Хинч?

Миссис Хинч (она же Софи Хинчклифф) - гуру уборки, которая всегда придумывает новые способы для организации и хранения вещей. Также на своих страничках в Соцсетях она регулярно делится лайфхаками со своими подписчиками.

Для этого рецепта понадобится одна пустая бутылка из-под воды (обрезанная до высоты около 5 см), пять столовых ложек пищевой соды, пять столовых ложек сахара и три столовые ложки воды.

Стюарт подчеркнул, что нужна именно сахарная пудра, а не сахар. Смешайте два порошка вместе, а затем разложите небольшое количество по стенам или другим местам, где вы обычно не ходите, но где вы обычно видите муравьев.

"Муравьев привлечет сахар, они съедят часть его и соберут еще, чтобы отнести домой и накормить других. Организм муравьев не похож на человеческий, и они не могут вывести газ, поэтому он будет скапливаться внутри и уничтожит их навсегда", - подытожил Стюарт.

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