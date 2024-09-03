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Как избавиться от следов клея от наклейки: простой способ с идеальный результатом

Юрий Берендий
3 сентября 2024, 23:06
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Снятие наклеек может быть сложным, но есть методы, которые помогут сделать это быстро и эффективно. Главред выяснил, как быстро избавиться от следов клея.
Как избавиться от следов клея от наклейки: простой способ с идеальный результатом
Как избавиться от следов клея - простой способ с идеальный результатом / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

Удаление наклеек с металлических поверхностей может быть непростой задачей, особенно когда остаются липкие следы. Однако существуют эффективные способы, которые помогут легко справиться с этой проблемой. Эксперты из проекта "How to house" в видео на YouTube показали эффективные методы того, как избавиться от остатков наклеек с разных материалов: стекла, одежды, пластика, металла или даже ноутбука.

Как избавиться от липкого слоя после наклейки на стекле

По словам специалистов существует быстрый способ, как удалить остатки наклейки со стекла.

"Начните с осторожного отклеивания наклейки. Если остатки остались, не волнуйтесь", - указывают они.

Согласно видео, для того, чтобы снять наклейку со стекла нужно сделать следующие действия:

  • Нанесите масло или уксус;
  • Смочите тряпку маслом или белым уксусом;
  • Аккуратно потрите остатки круговыми движениями (масло или уксус помогут расщепить клей),
  • Вытрите дочиста.

"После того, как остатки растворились, протрите стекло влажной тряпкой. Вуаля! Чистое стекло без остатков наклейки", - говорится в видео.

Что делать если остался клей от наклейки на одежде

Кроме того, есть способ легко как удалить остатки наклейки с одежды. Для этого специалисты советуют сделать следующие шаги:

  • Положите предмет одежды в морозильную камеру примерно на 30 минут;
  • После замораживания аккуратно соскребите остатки наклейки тупым ножом или краем кредитной карты;
  • Используйте медицинский спирт;
  • Смочите тряпку медицинским спиртом и промокните остатки;
  • Осторожно потрите осторожно;
  • Постирайте вещь в стиральной машине.

Как избавиться от следов клея на пластике

Для того, чтобы удалить остатки наклейки с пластика нужна первая всего теплая мыльная вода. Впоследствии специалисты советуют действовать по следующему алгоритму:

  • Замочите пластиковое изделие в теплой мыльной воде на несколько минут, чтобы размягчить остатки наклейки;
  • Почистите зубной щеткой;
  • Добавьте немного пищевой соды для большей эффективности;
  • Промойте и высушите.

После этого пластиковая поверхность должна быть чистой и выглядеть как новенькая.

Смотрите видео о том, как удалить остатки наклеек с любых поверхностей:

Как очистить металл от клея - как удалить остатки наклеек с ноутбука или металла

Для тех, кого беспокоят остатки наклеек на ноутбуке, эксперты советуют также не волноваться. Для эффективного удаления клея с металлических изделий или ноутбука нужно:

  • Аккуратно прогрейте остатки наклейки феном;
  • Медленно отклеивайте наклейку;
  • Если остатки остались, протрите их тряпкой со спиртом;
  • В завершение протрите ноутбук или металлическую поверхность влажной тряпкой.

Что за проект How to?

How to - американский проект, посвященный рекомендациям и советам по бытовым вопросам. По состоянию на 2024 год имеет 68,6 тысяч подписчиков на YouTube.

Что использовать для снятия липкого слоя наклейки

Специалисты проекта The Spruce советуют использовать для снятия наклеек WD-40

Как удалить наклейку с поверхности с помощью WD-40

  • Снимите наклейку

Ногтями или краем старой кредитной карты осторожно отклейте как можно больше наклейки. Работайте медленно и снимайте ее слоями, чтобы не поцарапать металлическую поверхность.Старая кредитная карта соскребает край наклейки на металлической кастрюле

  • Удалите липкие остатки с помощью смазки с помощью смазки

Сбрызните старую тряпку смазкой WD-40 или любой другой смазкой, вытесняющей воду. Начиная с краев наклейки, вытрите липкие остатки, оставшиеся на металле. Продолжайте двигаться до чистого участка ткани и при необходимости добавляйте больше смазки.

  • Смазку WD-40 нанесите на старую ткань и вотрите в наклейкуВысушите и отполируйте металл

После того, как весь клей будет удален, используйте чистую мягкую ткань, чтобы высушить и отполировать металлическую поверхность.

Эксперты также советуют перед использованием WD-40 прогреть металл ручным феном, установленным на средний уровень, чтобы клей быстрее отклеился.

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