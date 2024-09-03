Как навсегда избавиться от неприятного запаха в микроволновке: действенные способы

Если вы устали от неприятного запаха в микроволновой печи, узнайте простые и эффективные способы, которые вернут свежесть и чистоту вашему прибору.

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Как избавиться от запаха в микроволновке / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

Микроволновая печь - незаменимый помощник на кухне, но со временем она может накапливать неприятные запахи, особенно если вы разогревали в ней еду с сильным ароматом или произошла небольшая кулинарная авария. Чтобы избавиться от неприятного запаха, можно использовать несколько простых методов.

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Как избавиться от неприятного запаха в микроволновой печи

Одним из самых распространенных и эффективных способов освежить микроволновую печь является использование пара уксуса или лимона. Уксус обладает антибактериальными свойствами и хорошо устраняет различные запахи, а лимон придаст приятный аромат.

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Уксус: Налейте в миску немного воды с уксусом (соотношение примерно 1:1) и поставьте ее в микроволновую печь. Включите печь на максимальную мощность на несколько минут, чтобы образовался пар. После этого оставьте дверцу микроволновки закрытой еще на 15-20 минут. Затем протрите внутренние стенки влажной губкой. Лимон: Нарежьте лимон на несколько долек и положите их в миску с водой. Поставьте миску в микроволновую печь и включите ее на несколько минут. Лимонный сок поможет устранить неприятные запахи и придаст приятный аромат.

Как освежить микроволновую печь

Чтобы быстро очистить микроволновую печь от остатков пищи, сначала выньте вращающуюся тарелку и помойте ее в мыльном растворе. Внутреннюю камеру протрите влажной тряпкой, а на пригоревшие остатки нанесите мыльный раствор и оставьте на некоторое время. После этого снова протрите поверхности влажной тряпкой. Избегайте использования жестких губок и средств для чистки духовок, чтобы не повредить поверхность.

Лучше всего протирать микроволновку после каждого использования, чтобы избежать накопления грязи, говорят в компании Bosch.

Как избавиться от запаха гари в микроволновой печи

Запах гари в микроволновой печи - один из самых стойких и неприятных. Для его устранения необходимо действовать незамедлительно. Сначала следует проветрить микроволновку, оставив дверцу открытой на несколько часов.

Далее можно воспользоваться содой, которая хорошо абсорбирует запахи. Достаточно смешать 0,5 столовой ложки соды с 0,25 стакана воды, нанести раствор на губку и протереть внутренние стенки печи. Оставьте на час, повторите процедуру и в конце промойте поверхности чистой влажной тряпкой. Если запах сохраняется, можно повторить процедуру с уксусом или лимонным соком.

Для устранения запахов также можно использовать аромат натурального кофе. Заварите 2 чайные ложки молотого кофе в 100 мл воды, смочите тряпку и протрите поверхность камеры. Оставьте дверцу микроволновки закрытой на 2 часа.

Другой вариант - пряные специи. Добавьте орегано, мелиссу, тимьян, корицу или лаванду в миску с теплой водой, поставьте в микроволновку на 10-15 минут на максимальную мощность. После остывания прибора промойте внутренние стенки чистой тряпкой.

Как сделать так, чтобы микроволновая печь приятно пахла

Для того, чтобы ваша микроволновая печь всегда приятно пахла, нужно регулярно ухаживать за ней и придерживаться нескольких простых правил. Во-первых, всегда накрывайте еду специальной крышкой или пленкой во время разогрева, чтобы избежать разбрызгивания и накопления остатков пищи на стенках.

Во-вторых, после каждого использования протирайте внутреннюю поверхность влажной тряпкой или салфеткой.

И в-третьих, периодически проводите "ароматерапию" для микроволновки, используя лимон или эфирные масла. Просто добавьте несколько капель в воду и нагрейте, чтобы освежить внутреннее пространство.

Сколько времени кипятить уксус, чтобы удалить запах

Уксус - одно из самых эффективных средств для удаления запахов в микроволновой печи. Чтобы достичь наилучших результатов, нужно налить в миску примерно одну чашку уксуса и добавить туда такое же количество воды. Поставьте миску в микроволновку и кипятите смесь на высокой мощности в течение 5-7 минут.

Этого времени достаточно, чтобы пар уксуса проник во все уголки микроволновой печи, растворил остатки пищи и нейтрализовал неприятные запахи. После этого дайте микроволновке остыть и протрите ее изнутри чистой тряпкой.

Что известно о Bosch? Robert Bosch GmbH (произносится Роберт Бош Ге-ем-бе-Ха) или просто Bosch (Бош) - немецкая электротехническая и машиностроительная фирма, производитель электро-механической индустриальной и бытовой техники. Компания Bosch была основана в 1886 году Робертом Бошем в городе Штутгарт как "Мастерская точной механики и электротехники". Особая учредительная структура Группы компаний Bosch гарантирует ее финансовую независимость и свободу предпринимательства, пишет Википедия.

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