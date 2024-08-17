Откуда берется "старческий запах" и как от него избавиться

Полностью избавиться от него очень сложно.

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Как избавиться от старческого запаха в доме / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Существует мнение, что "старческий запах" связан с гигиеной, которую в зрелом возрасте становится труднее поддерживать, или люди делают это менее тщательно. Однако ученые утверждают, что причина намного глубже.

Согласно исследованиям, опубликованным в Journal of Investigative Dermatology, источником запаха является определенное органическое соединение — ненасыщенный альдегид, обладающий неприятным жирным и травянистым ароматом.

Journal of Investigative Dermatology Journal of Investigative Dermatology — рецензируемый медицинский журнал, посвященный дерматологии. Он издается издательством Elsevier с 2016 года, главный редактор — Эрвин Чахлер. видео дня

Этот запах может появляться уже после 40 лет, когда на коже начинают активнее образовываться такие соединения. С возрастом их количество растет, и на стадии старения их концентрация достигает пика.

После 40 лет в организме снижается естественная антиоксидантная защита, что приводит к увеличению выработки жирных кислот кожей. Дополнительно, гормональные изменения, характерные для зрелого возраста, только усиливают этот процесс. Интересно, что этот запах не устраняется обычными гигиеническими процедурами, так как соединение не смывается водой.

Когда это вещество накапливается на одежде и предметах быта, они также начинают источать этот характерный запах.

Как избавиться от старческого запаха в доме?

Полностью избавиться от него, скорее всего, не получится. Профессиональная химчистка может помочь избавиться от запаха на домашнем текстиле и мебели, но в отношении человеческого тела все сложнее. Здоровый образ жизни, правильное питание, физическая активность, отказ от вредных привычек и регулярная гигиена могут отсрочить активное проявление запаха. Тем не менее интенсивность и наличие аромата зависят от индивидуальных особенностей.

Как избавиться от запаха в стиральной машине инфографика / Главред

Японские исследователи предлагают применять средства для кожи на основе экстрактов хурмы и зеленого чая, которые помогают уменьшить неприятный запах. Таннины, содержащиеся в хурме, способствуют расщеплению органических соединений, а антиоксиданты зеленого чая помогают восполнить их дефицит в коже, оказывая дезодорирующее действие.

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