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Чем промыть стиральную машину от запаха и грязи: результат мгновенный

Юлия Закрепа
8 августа 2024, 01:43
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Как избавиться от запаха в стиральной машине с помощью бытовых предметов - Главред собрал полезные советы.
Чем промыть стиральную машину от запаха и грязи: результат мгновенный
Как избавиться от запаха в стиральной машине / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Какое средство убирает запах из стиральной машины надолго - специалисты рассказали о действенных методах. Иногда барабаны стиральных машин не всегда имеют приятный запах ополаскивателя, а впоследствии и одежда начинает иметь неприятный запах. Причиной неприятных запахов в стиралке могут стать отложения жира и остатков моющих средств в стоках, на фильтрах и резинах.

К счастью, сейчас в магазинах существует множество видов специальных средств для очистки стиральной машины. Опытные специалисты также рассказали о действенных методах очистки стиралки в домашних условиях.

Почему идет неприятный запах из стиральной машины

Специалисты рассказали, что чаще всего причиной неприятного запаха из стиральной машины является неправильная эксплуатация. Часто на барабане стиралки образуется накипь и впоследствии появляется болотный запах. Также вонь может появиться из-за бактерий и плесени, которые размножаются во влажной среде. Бактерии могут питаться частицами порошка, которые не полностью растворились, с ворсинок от одежды, или крошки пищи из карманов.

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Обязательно после окончания стирки нужно вынимать все белье, а дверцу стиралки стоит оставлять приоткрытой, чтобы стиральная машина могла высохнуть и проветриться - это поможет избежать вони.

Универсальное чистящее средство для чистки
Как сделать универсальное чистящее средство / Инфографика: Главред

Как почистить барабан стиральной машины от неприятного запаха

  • Специалисты рассказали, что в домашних условиях барабан стиралки можно почистить с помощью раствора уксуса и соды. Нужно смешать 2 стакана столового уксуса, ¼ чашки пищевой соды, ¼ стакана воды. Это все необходимо тщательно смешать и высыпать в лоток для моющих средств. Однако, уксус необходимо залить непосредственно в барабан. После этого нужно включить стиральную машину в холостую и выбрать максимальную температуру и самый длинный режим.
  • Также можно очистить стиральную машину с помощью отбеливателя. Для начала необходимо залить в барабан 100 мл отбеливателя с хлоркой и выбрать опцию стирки. Однако, не выставляйте температуру ниже 60 °С и стиралка должна работать без вещей внутри.
  • Также с помощью лимонной кислоты можно избавиться от накипи и неприятного запаха из стиральной машины. Для этого необходимо засыпать лимонную кислоту в лоток для моющего средства и запустить ее на длинный цикл, выставив максимально высокую температуру. После этого стоит еще раз промыть стиралку, выбрав режим полоскания, чтобы удалить лимонную кислоту из барабана.
  • Водой с уксусом можно протереть и очистить барабан и барабанные вставки стиральной машины. Раствор из уксуса и воды нужно приготовить в равных пропоциях и протереть мягкой губкой или тряпкой.

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