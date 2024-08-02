Удивительно простой и гениальный способ: как почистить барабан стиральной машины

Как почистить барабан стиральной машины от грязи - заблестит как из магазина.

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Что положить в стиральную машину для очистки барабана / Коллаж: Главред, Фото: Pixabay/milademidova, Pixabay/Antonio_Cansino

В любом доме, где используется стиральная машинка, рано или поздно возникает вопрос очистки барабана этого бытового прибора. Грязь может скапливаться незаметно, при этом в итоге вы можете почувствовать неприятный запах и характерные загрязнения.

По словам специалистов, есть несколько простых и эффективных способов очистки барабана стиральной машинки, с которыми справится любой пользователь в домашних условиях. Если соблюдать технологию и важные рекомендации, ваша стиральная машинка будет выглядеть не хуже новой.

Как почистить барабан стиральной машины в домашних условиях

Для этого способа требуются ингредиенты, которые найдутся на любой кухне.

Порядок действий:

четверть обычной чашки пищевой соды смешайте с 1/4 стакана воды;

тщательно перемешайте и добавьте смесь в лоток для приема моющих средств;

в барабан стиральной машинки залейте 2 стакана столового уксуса 9%;

включите стиралку вхолостую, выбрав максимальную температуру и самый длительный режим.

Что такое стиральная машина? Стиральная машина — автономная установка для стирки текстильных изделий (одежды, нижнего и постельного белья, сумок и других вещей), а также иногда обуви, сообщает "Википедия".

Как поставить стиральную машинку на режим самоочистки

В специальный отсек для бытовой химии добавьте небольшое количество моющего средства. Также можно использовать специальный очиститель, который продается в специализированных отделах торговой сети.

Затем включите стиральную машинку на максимально возможную температуру воды — 85-90 градусов, при этом установите максимальную скорость отжима. Необходимо запустить цикл стирки, не закладывая в барабан белье.

Смотрите видео - изобретение стиральной машинки:

Чем нельзя чистить стиральную машину

Есть сразу несколько предметов и химических составов, которые не рекомендуется использовать при очистке стиральной машинки:

Кислоты, щелочи и отбеливатели (их агрессивный состав может негативно воздействовать на поверхности);

Металлические щетки и скребки (они могут повредить барабан);

Грубые ткани и жесткие щетки;

Острые или твердые предметы (они могут механически разбить барабан);

Грубые или абразивные чистящие средства (есть риск повреждения поверхностей);

Слишком горячая или холодная вода.

/ Инфографика Главред

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