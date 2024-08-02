Удивительно простой и гениальный способ: как почистить барабан стиральной машины

В любом доме, где используется стиральная машинка, рано или поздно возникает вопрос очистки барабана этого бытового прибора. Грязь может скапливаться незаметно, при этом в итоге вы можете почувствовать неприятный запах и характерные загрязнения.
По словам специалистов, есть несколько простых и эффективных способов очистки барабана стиральной машинки, с которыми справится любой пользователь в домашних условиях. Если соблюдать технологию и важные рекомендации, ваша стиральная машинка будет выглядеть не хуже новой.
- Как почистить барабан стиральной машины в домашних условиях
- Что такое стиральная машина?
- Как поставить стиральную машинку на режим самоочистки
- Смотрите видео - изобретение стиральной машинки:
- Чем нельзя чистить стиральную машину
Как почистить барабан стиральной машины в домашних условиях
Для этого способа требуются ингредиенты, которые найдутся на любой кухне.
Порядок действий:
- четверть обычной чашки пищевой соды смешайте с 1/4 стакана воды;
- тщательно перемешайте и добавьте смесь в лоток для приема моющих средств;
- в барабан стиральной машинки залейте 2 стакана столового уксуса 9%;
- включите стиралку вхолостую, выбрав максимальную температуру и самый длительный режим.
Что такое стиральная машина?
Стиральная машина — автономная установка для стирки текстильных изделий (одежды, нижнего и постельного белья, сумок и других вещей), а также иногда обуви, сообщает "Википедия".
Как поставить стиральную машинку на режим самоочистки
В специальный отсек для бытовой химии добавьте небольшое количество моющего средства. Также можно использовать специальный очиститель, который продается в специализированных отделах торговой сети.
Затем включите стиральную машинку на максимально возможную температуру воды — 85-90 градусов, при этом установите максимальную скорость отжима. Необходимо запустить цикл стирки, не закладывая в барабан белье.
Смотрите видео - изобретение стиральной машинки:
Чем нельзя чистить стиральную машину
Есть сразу несколько предметов и химических составов, которые не рекомендуется использовать при очистке стиральной машинки:
- Кислоты, щелочи и отбеливатели (их агрессивный состав может негативно воздействовать на поверхности);
- Металлические щетки и скребки (они могут повредить барабан);
- Грубые ткани и жесткие щетки;
- Острые или твердые предметы (они могут механически разбить барабан);
- Грубые или абразивные чистящие средства (есть риск повреждения поверхностей);
- Слишком горячая или холодная вода.
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