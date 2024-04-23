Как очистить лоток для порошка в стиральной машине: находка вас удивит

Гуру уборки миссис Хинч поделилась действенными методами, как очистить стиральную машину не только от грязи, но и от плесени в труднодоступных местах.
Благодаря влажным теплым условиям и накоплению моющего средства в ящиках стиральных машин может легко появиться черная плесень. Стирать одежду в приборе, который сам нуждается в очистке, кажется бесполезным, поэтому избавиться от нежелательного грибка является обязательным, передает издание Mirror.
В Сети поделились простым способом, как избавиться от спор и восстановить стиральную машину без необходимости тратить много средств на дорогие чистящие средства. Это можно легко сделать из подручных средств дома.
Одна женщина обратилась за помощью к группе Mrs Hinch Cleaning Tips, чтобы узнать, как очистить ящики стиральной машины. В Сети люди посоветовали ей, что после мытья стоит открывать ящик, чтобы воздух циркулировал.
Как очистить отсек для порошка в стиральной машине
От плесени прекрасно поможет раствор из пищевой соды и уксуса. Чтобы помыть контейнер для порошка в стиральной машине, стоит залить в него уксус и засыпать 2 столовые ложки соды. Этот раствор следует оставить на два часа, а затем тщательно протереть щеткой или губкой. В конце нужно сполоснуть проточной водой. Если с первого раза все не отмылось, процедуру следует повторить.
Кто такая миссис Хинч?
Миссис Хинч (она же Софи Хинчклифф) - гуру уборки, которая всегда придумывает новые способы для организации и хранения вещей. Также на своих страницах в соцсетях она регулярно делится лайфхаками со своими подписчиками.
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