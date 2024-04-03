Важный, но забытый: для чего нужен 'тайный' люк в стиральной машине

Один малоизвестный отсек стиральной машины может быть причиной плохого запаха одежды - ведь его нужно регулярно чистить, чтобы сохранить свежесть белья.

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Почему вещи после стирки имеют неприятный запах - как чистить стиралку / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

Нам всем нравится ощущение свежести, которое мы получаем, когда надеваем только что выстиранную одежду. Но замечали ли вы когда-нибудь, что иногда ваша одежда выходит из стиральной машины с затхлым запахом? Возможно, на ней даже остались остатки моющего средства, или же она выглядит не очень чистой. Очевидно, это потому, что большинство стиральных машин имеют скрытый отсек, который нуждается в регулярной чистке для обеспечения надлежащей работы прибора - и многие из нас даже не догадывались о его существовании.

По словам эксперта по очистке, все стиральные машины с фронтальной загрузкой имеют "люк" внизу, который скрывает жизненно важную часть прибора, которую нужно держать в чистоте - фильтр, сообщает Mirror.

Эксперт опубликовал видео на своем аккаунте в TikTok @cleanthatatup, в котором он сказал: "Знаете ли вы, что ваша стиральная машина с фронтальной загрузкой имеет фильтр? Вот как его почистить! Если у вас есть стиральная машина с фронтальной загрузкой, если вы спуститесь сюда, то заметите этот маленький люк.

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"Каждая машина несколько отличается, но в большинстве случаев здесь есть маленький сливной шланг. И если вы его вытащите, то увидите маленькую сливную пробку. Мне просто нравится класть полотенце и иметь маленькую тарелочку, в которую это можно вставить".

Затем мужчина вытащил фильтр из стиральной машины, чтобы показать, что он покрыт коричневой грязью, а также волосами, которые намотались на цилиндр.

"Вы заметите, что здесь есть маленький крошечный фильтр. Поверните его против часовой стрелки. Первое, что я сделаю, это просто хорошо все промою. Постарайтесь удалить как можно больше волос, отложений и ила", - сказал он.

Смотрите видео о том, для чего отсек внизу стиральной машинки:

После очистки грязного фильтра чистой водой из-под кухонного крана, мужчина приготовил раствор из уксуса и воды, чтобы как следует вычистить фильтр.

"Теперь для чистки я использую самодельную смесь из уксуса, - пояснил он, - хорошо распыляю ее, затем беру маленькую зубную щетку и быстро чищу фильтр", - отметил эксперт.

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Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

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