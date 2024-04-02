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Спать меньше 7 часов опасно: ученые назвали неожиданные последствия

Юрий Берендий
2 апреля 2024, 23:00
Согласно новому исследованию, недосыпание и сон менее семи часов в сутки может привести к некоторым опасным последствиям, которые могут проявиться в будущем.
Спать меньше 7 часов опасно: ученые назвали неожиданные последствия
Почему нельзя спать меньше 7 часов - ученые назвали последствия недосыпания / Коллаж Главред, фото: pexels, ua.depositphotos.com

Очень важно иметь определенный режим и даже стараться дремать одинаковое количество времени каждую ночь. Но теперь, по мнению экспертов, следует избегать сна менее семи часов.

Риск развития повышения кровяного давления со временем может быть на 7% выше, если вы не получаете должного количества сна.

В то же время, если вы спите менее пяти часов в некоторые ночи, то риск повышается на 11%. Это было доказано на ежегодной научной сессии Американского колледжа кардиологии.

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Кавех Хоссейни, доцент кафедры кардиологии Тегеранского кардиологического центра Ирана, рассказал о результатах исследования, согласно которым женщины имеют на 7% более высокий риск по сравнению с мужчинами, сообщает Dailystar.co.uk.

"Недосыпание является более рискованным для женщин. Разница является статистически значимой, хотя мы не уверены, что она является клинически значимой и требует дальнейшего изучения. Мы видим, что отсутствие полноценного сна может повысить риск высокого кровяного давления, которое, как мы знаем, может подготовить почву для сердечных заболеваний и инсульта", - сказал он.

Чтобы собрать эту информацию, исследователи изучили более миллиона человек из шести разных стран, которые не имели повышенного кровяного давления на момент начала исследований.

За каждым из этих 1 044 035 человек наблюдали в среднем пять лет, а в ходе исследования учитывали риск сердечных заболеваний, пол, образование, статус курения и вес.

Таким образом, они обнаружили, что недосыпание может быть связано с повышенным кровяным давлением. Но профессор Хоссейни сказал, что необходимо провести больше исследований, чтобы изучить эту связь.

Он посоветовал людям, которые хотят высыпаться, "спать около семи-восьми часов" каждую ночь.

Также отмечается, что проблемы со сном являются распространенным явлением и могут меняться в течение жизни. Хотя несколько бессонных ночей обычно не вызывают беспокойства, это может привести к большим проблемам, если они начнут влиять на вашу повседневную жизнь.

The Daily Star

The Daily Star (дословно - "Ежедневная звезда") - ежедневная газета-таблоид, издающаяся с понедельника по субботу в Великобритании со 2 ноября 1978 года. 15 сентября 2002 года было запущено дочернее издание Daily Star Sunday с отдельным персоналом. 31 октября 2009 года Daily Star опубликовала свой 10-тысячный номер. С марта 2018 года издание возглавляет Джон Кларк, пишет Википедия.

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