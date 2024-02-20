'Скрытая кнопка': женщина показала новую функцию ящика в стиральной машине

Женщина обнаружила интересную функцию ящика стиральной машины - узнайте в материале.

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Для чего в стиральной машине ящик / коллаж: Главред, фото: unsplash.com, скриншот: Facebook

Важно не забывать чистить вашу стиральную машину от грязи, ведь из-за загрязнения прибор может отставать в выполнении задач, а одежда будет иметь неприятный запах.

Влажная среда внутри машинки может быстро стать рассадником плесени, если не заботиться о жизненно важных задачах, таких как протирание внутреннего уплотнения и чистка ящика, вы вскоре начнете об этом сожалеть, передает Mirror.

Очистка ящика стиральной машины может быть неприятной, так как трудно залезть во все укромные уголки и трещины, но одна женщина нашла малоизвестный трюк, который значительно упрощает работу. Мало кто знает, что можно вынуть ящик, чтобы его можно было мыть отдельно.

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Она узнала об этом только тогда, когда заметила, что на нем есть кнопка, которую можно нажать, чтобы ее можно было снять. Заметив, что отделение выглядит довольно грязным, женщина принялась очистить его с помощью простой, но эффективной комбинации теплой моющей воды, зубной щетки и тряпки.

Многие были поражены малоизвестным лайфхаком. Они также понятия не имели, что ящик можно вынуть и очистить отдельно таким образом.

Чтобы извлечь ящик стоит нажать на середину ящика, именно там, где наливается смягчитель ткани и осторожно потянуть.

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