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Какой знак предупреждает, что стиральную машину надо немедленно очистить: стоит знать всем

Алёна Воронина
22 апреля 2024, 04:05
Каждому из нас стоит знать, как часто нужно чистить стиральную машину. Но есть "красный флажок", который указывает на необходимость почистить ее немедленно.
Стирка, стиральная машина
Какой знак указывает, что срочно нужно почистить стиральную машину/ коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Стиральная машинка является необходимым дома помощником, который помогает очень эффективно очистить одежду и другие вещи, не тратя на это много времени. Но нередко мы можем забывать о том, что эта техника также требует особого внимания и определенного ухода, который поможет ей оставаться исправной и качественно выполнять свои функции как можно дольше. Пользуясь такой техникой, нужно знать, как эффективно почистить стиральную машину и насколько часто это нужно делать.

Нередко бывает, что мы можем неправильно рассчитать, как часто нужно очищать такую технику. Но есть один "неприятный знак", который указывает на то, что такую очистку нужно делать срочно. По словам специалиста по продукции AEG Майкла Форбса, таким "красным флажком" является запах тухлых яиц из барабана стиральной машины, пишет The Mirror.

Эксперт отмечает, что такой признак указывает на то, что внутри барабана накопились бактерии, которые впоследствии могут привести к возникновению плесени. А плесень может не только повреждать ткань одежды, но и вызвать серьезные последствия для здоровья - в худшем случае это может привести к респираторным проблемам.

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По словам Майкла Форбса, очистить машинку можно с помощью специальных химических средств. Но не обязательно для этого использовать именно магазинные химические средства, говорит эксперт.

Он отметил, что можно провести такую очистку с помощью соды и уксуса. Для этого нужно добавить в барабан машинки чашку соды, а в лоток для моющих средств налить полстакана уксуса, после чего включить машинку на режим с самой высокой температурой стирки.

Также эксперт посоветовал оставлять дверцы машинки и отсек для моющего средства немного открытыми после каждой стирки, чтобы техника могла легко высохнуть и проветриться.

The Daily Mirror

The Daily Mirror - британская национальная газета в формате таблоид. Является первым представителем таблоидной журналистики.
Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Первоначально Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветовой и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

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