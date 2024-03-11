'Не останется и следа': как удалить липкую наклейку с новой посуды

Как удалить остатки клея с посуды и стекла - Главред собрал интересные и полезные советы.

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Как отмыть этикетку на тарелке / коллаж: Главред, фото: pexels, скриншот: видео

Как убрать наклейку с тарелки и чашки осторожно, чтобы не осталось пятен и разводов, ведь всегда это занятие становится настоящим испытанием. Часто наклейки на посуде расслаиваются, или оставляют липкий след. Поэтому, чтобы осторожно снять наклейки с посуды, стоит делать это проверенными способами.

Как легко снять наклейку со стекла

Стеклянная посуда очень устойчива к различным средствам, но убирать липкие наклейки нужно очень осторожно, чтобы не повредить стекло.

Известно, что спирт хорошо уничтожает липкий слой наклеек. Нужно просто намочить спиртом ватный диск или небольшую тряпку, а затем приложить ее к наклейке. Нужно немного подержать на месте, чтобы наклейка впитала в себя спирт. Достаточно будет 10 минут, чтобы липкая этикетка отклеилась и не оставила следа на посуде.

Также в борьбе с липкими этикетками на посуде помогут мыльные растворы. Необходимо замочить посуду на некоторое время, чтобы бумажная наклейка сама отпала вместе с липким слоем. Этот способ очень простой и эффективный, но очень часто после этого остаются разводы, поэтому стоит хорошо помыть посуду.

Наиболее действенный способ, как убрать наклейки со стекла и посуды - прогревание теплым воздухом. Для этого понадобится фен, который нужно направить на наклейку и подержать 2 минуты. Для маленьких наклеек достаточно будет пару секунд, а для больших - до 10 минут.

Как отмыть этикетку с посуды

Если наклейка покрыта специальным водонепроницаемым слоем, стоит применить термическую обработку. Чтобы не повредить посуду, стоит замочить ее в горячей воде, тогда этикетка отпадет через 30-40 минут.

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В случае, если этикетка приклеена с помощью нерастворимого клея, тогда пригодятся различные косметические средства, масла или другие профессиональные средства. Можно тщательно промокнуть этикетку мицеллярной водой и подождать 15 минут, чтобы она сошла с посуды, а затем стоит хорошо промыть посуду теплой водой.

Как смыть клей от наклейки с пластика

Уксус прекрасно убирает различный клей и наклейки с любых видов поверхностей, также он не является агрессивной жидкостью.

Сначала нужно нанести уксус на участок, который нужно очистить.

Стоит подождать 5-7 минут, чтобы бумага и клей под ним хорошо размякли.

После этого нужно осторожно снять следы от наклейки.

Стоит тщательно протереть поверхность мыльной губкой.

Также от клея и этикетки на посуде поможет масло. Оно прекрасно способно удалить этикетки с бутылок. Для этого метода хорошо подойдет оливковое или рафинированное подсолнечное масло.

Для начала нужно покрыть равномерным слоем наклейку маслом.

Стоит подождать пару минут, чтобы этикетка хорошо пропиталась, а затем можно легко снять наклейку.

Если остались несколько кусочков наклейки на посуде, то стоит осторожно отскрести его ножом или ногтями.

После этого нужно помыть посуду горячей водой с моющим средством.

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